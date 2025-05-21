21 мая 2025

В Кургане продается самый дешевый участок в СНТ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Недорогой участок доступен по цене
Недорогой участок доступен по цене Фото:

В садовом товариществе Кургана выставлен на продажу недорогой огороженный участок. За него просят 50 тысяч рублей. Цена на подобные же участки в СНТ начинается от 60 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении.

«Продам земельный участок, огороженный, с электричеством и новой скважиной в СНТ „Кедр“. Шесть соток за 50 000 рублей. Рядом автобусная остановка», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». За участок поблизости хозяева просят уже от 100 000 рублей.

Ранее в СНТ «Малиновка» в городской черте Кургана продавалась самая недорогая дача, где можно прописаться. За недвижимость, требующую ремонта, просили ровно 50 тысяч рублей. 

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В садовом товариществе Кургана выставлен на продажу недорогой огороженный участок. За него просят 50 тысяч рублей. Цена на подобные же участки в СНТ начинается от 60 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении. «Продам земельный участок, огороженный, с электричеством и новой скважиной в СНТ „Кедр“. Шесть соток за 50 000 рублей. Рядом автобусная остановка», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». За участок поблизости хозяева просят уже от 100 000 рублей. Ранее в СНТ «Малиновка» в городской черте Кургана продавалась самая недорогая дача, где можно прописаться. За недвижимость, требующую ремонта, просили ровно 50 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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