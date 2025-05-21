В садовом товариществе Кургана выставлен на продажу недорогой огороженный участок. За него просят 50 тысяч рублей. Цена на подобные же участки в СНТ начинается от 60 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении.
«Продам земельный участок, огороженный, с электричеством и новой скважиной в СНТ „Кедр“. Шесть соток за 50 000 рублей. Рядом автобусная остановка», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». За участок поблизости хозяева просят уже от 100 000 рублей.
Ранее в СНТ «Малиновка» в городской черте Кургана продавалась самая недорогая дача, где можно прописаться. За недвижимость, требующую ремонта, просили ровно 50 тысяч рублей.
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