21 мая 2025

Россия приближает к себе Африку и расширяет контакты

«Известия»: РФ поставит продовольствие Буркина-Фасо и Нигеру
© Служба новостей «URA.RU»
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Зерно отправят в Африку
Зерно отправят в Африку Фото:

Сотни тысяч тонн продовольствия бесплатно отправит Россия в Буркина-Фасо и Нигер. Об этом сообщили в МИД РФ.

«В мае ожидается передача свыше 709 тонн гороха Буркина-Фасо. Завершаются процедуры по оформлению поставки до 20 000 тонн пшеницы в Нигер», — передает газета «Известия» со ссылкой на российское дипведомство. Уточняется, что продовольствие отправляется в Африку по линии ООН за счет взносов РФ в эту организацию.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что РФ готова поставить в Буркина-Фасо, Мали, Эритрею десятки тысяч тонн зерна. Он добавил, что доставка продовольствия будет бесплатной для африканских государств.

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Сотни тысяч тонн продовольствия бесплатно отправит Россия в Буркина-Фасо и Нигер. Об этом сообщили в МИД РФ. «В мае ожидается передача свыше 709 тонн гороха Буркина-Фасо. Завершаются процедуры по оформлению поставки до 20 000 тонн пшеницы в Нигер», — передает газета «Известия» со ссылкой на российское дипведомство. Уточняется, что продовольствие отправляется в Африку по линии ООН за счет взносов РФ в эту организацию. Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что РФ готова поставить в Буркина-Фасо, Мали, Эритрею десятки тысяч тонн зерна. Он добавил, что доставка продовольствия будет бесплатной для африканских государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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