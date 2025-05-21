21 мая 2025

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Тамбове

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Тамбова приостановил работу
Аэропорт Тамбова приостановил работу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В аэропорту Тамбова с 01:05 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации, уточняя, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 01:05 МСК введены в аэропорту Тамбов», — говорится в официальном сообщении. Ранее подобные ограничения вводились в других аэропортах, в том числе в Москве. 

Вечером и ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 77 БПЛА, запущенных с территории Украины для атаки на различные регионы России. В ведомстве отметили, что все вражеские дроны были своевременно обнаружены и нейтрализованы силами дежурных расчетов ПВО. Военные продолжают осуществлять контроль воздушного пространства с целью предотвращения новых попыток атак на объекты инфраструктуры в российских областях.

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В аэропорту Тамбова с 01:05 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации, уточняя, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 01:05 МСК введены в аэропорту Тамбов», — говорится в официальном сообщении. Ранее подобные ограничения вводились в других аэропортах, в том числе в Москве.  Вечером и ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 77 БПЛА, запущенных с территории Украины для атаки на различные регионы России. В ведомстве отметили, что все вражеские дроны были своевременно обнаружены и нейтрализованы силами дежурных расчетов ПВО. Военные продолжают осуществлять контроль воздушного пространства с целью предотвращения новых попыток атак на объекты инфраструктуры в российских областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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