Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Тамбове

В аэропорту Тамбова с 01:05 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации, уточняя, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 01:05 МСК введены в аэропорту Тамбов», — говорится в официальном сообщении. Ранее подобные ограничения вводились в других аэропортах, в том числе в Москве.
Вечером и ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 77 БПЛА, запущенных с территории Украины для атаки на различные регионы России. В ведомстве отметили, что все вражеские дроны были своевременно обнаружены и нейтрализованы силами дежурных расчетов ПВО. Военные продолжают осуществлять контроль воздушного пространства с целью предотвращения новых попыток атак на объекты инфраструктуры в российских областях.
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