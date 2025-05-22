Рой беспилотников уничтожили над Москвой: атаке украинских БПЛА подверглись восемь регионов РФ. Карта

Территорию России атаковали более 77 дронов ВСУ
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В Москве ввели временные ограничения на работу аэропортов на фоне сообщений об опасности атаки БПЛА
В Москве ввели временные ограничения на работу аэропортов на фоне сообщений об опасности атаки БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Курской областью уничтожили 42 украинских БПЛА, на подлете к Москве — 27. В четырех аэропортах Московской области были объявлены временные ограничения. В Туле жители сообщали о пожаре. Всего атаке дронов ВСУ подверглись восемь областей РФ. Подробнее о том, какие регионы подверглись массированной атаке беспилотников — в материале URA.RU. 

Легенда
Легенда
Фото:

Курская область

Средства ПВО сбили 42 украинских дрона над регионом. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны. Атака осуществлялась с 20:00 до 23:50 21 мая. К утру в регионе сохранялась опасности ракетной и беспилотной атаки, сообщали в официальном telegram-канале Курской области.

Московская область

Над территорией региона было сбито девять украинских БПЛА поздним вечером 21 мая. К утру мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 27 беспилотников, летевших на Москву. Об этом он написал в своем telegram-канале. 

Временные ограничения были введены в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково. Об этом написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Около 03:00 запрет в Домодедово и Жуковском был снят, об разрешении полетов для Шереметьево и Внуково не сообщалось. 

Белгородская область

Силы ПВО ликвидировали 14 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Орловская область

В МО сообщили об уничтожении восьми дронов ВСУ над регионом. В telegram-канале Mash отмечали, что звуки, похожие на издаваемые беспилотниками, слышали жители Малоархангельска, Мценска и Кромского района. 

Калужская область

Сбиты два украинских БПЛА. Об этом написали в МО.

Рязанская область

Сбит один дрон ВСУ поздним вечером 21 мая. Об этом сообщили в МО.

Тульская область

Сбит один украинский дрон с 20:00 до 23:50 21 мая. К утру губернатор области Дмитрий Миляев сообщил об отражении атаки БПЛА. Он также подчеркнул, что в Туле упали обломки беспилотника. По его данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет, на месте работали специалисты, сохранялась опасность атаки дронов. 

Жители главного города региона также сообщали о массированной атаке — по их сообщениям, к утру 22 мая, они насчитали около 10 взрывов в небе. Также в одном из районов загорелась трава, однако причина пожара точно неизвестна. 

Воронежская область

Средства ПВО сбили несколько дронов Украины в отдельных районах области и в пригороде Воронежа. Предварительно, пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Об этом сообщал губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале.

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Над Курской областью уничтожили 42 украинских БПЛА, на подлете к Москве — 27. В четырех аэропортах Московской области были объявлены временные ограничения. В Туле жители сообщали о пожаре. Всего атаке дронов ВСУ подверглись восемь областей РФ. Подробнее о том, какие регионы подверглись массированной атаке беспилотников — в материале URA.RU.  Курская область Средства ПВО сбили 42 украинских дрона над регионом. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны. Атака осуществлялась с 20:00 до 23:50 21 мая. К утру в регионе сохранялась опасности ракетной и беспилотной атаки, сообщали в официальном telegram-канале Курской области. Московская область Над территорией региона было сбито девять украинских БПЛА поздним вечером 21 мая. К утру мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 27 беспилотников, летевших на Москву. Об этом он написал в своем telegram-канале.  Временные ограничения были введены в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково. Об этом написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Около 03:00 запрет в Домодедово и Жуковском был снят, об разрешении полетов для Шереметьево и Внуково не сообщалось.  Белгородская область Силы ПВО ликвидировали 14 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Орловская область В МО сообщили об уничтожении восьми дронов ВСУ над регионом. В telegram-канале Mash отмечали, что звуки, похожие на издаваемые беспилотниками, слышали жители Малоархангельска, Мценска и Кромского района.  Калужская область Сбиты два украинских БПЛА. Об этом написали в МО. Рязанская область Сбит один дрон ВСУ поздним вечером 21 мая. Об этом сообщили в МО. Тульская область Сбит один украинский дрон с 20:00 до 23:50 21 мая. К утру губернатор области Дмитрий Миляев сообщил об отражении атаки БПЛА. Он также подчеркнул, что в Туле упали обломки беспилотника. По его данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет, на месте работали специалисты, сохранялась опасность атаки дронов.  Жители главного города региона также сообщали о массированной атаке — по их сообщениям, к утру 22 мая, они насчитали около 10 взрывов в небе. Также в одном из районов загорелась трава, однако причина пожара точно неизвестна.  Воронежская область Средства ПВО сбили несколько дронов Украины в отдельных районах области и в пригороде Воронежа. Предварительно, пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Об этом сообщал губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале.
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