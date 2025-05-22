Голикова объяснила, почему в России снизилась рождаемость

Голикова: в России изменилась возрастная модель рождаемости
© Служба новостей «URA.RU»
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Голикова сообщила, что за последние 20 лет изменилась возрастная модель рождаемости
Голикова сообщила, что за последние 20 лет изменилась возрастная модель рождаемости Фото:

Основной причиной снижения рождаемости в России стала трансформация половозрастной структуры населения. Это результат процессов, происходивших в предыдущие десятилетия, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«С 2016 года рождаемость вновь начала снижаться. На это повлияло множество факторов, главный из которых — изменение половозрастной структуры населения как последствие предыдущих десятилетий», — заявила Голикова в беседе с «Экспертом».

По словам зампреда, количество женщин детородного возраста стабильно уменьшается, и, согласно прогнозам, эта тенденция сохранится до 2046 года. За последние два десятилетия, как в России, так и во всем мире, произошли изменения в возрастной структуре рождаемости: молодое поколение предпочитает сначала добиться профессиональных успехов и обеспечить финансовую независимость, а лишь затем принимать решение о рождении детей.

Голикова также рассказала, что в российских субъектах федерации вводятся ключевые показатели эффективности (KPI) по уровню рождаемости для оценки работы губернаторов. Политик отметила, что суммарный коэффициент рождаемости впервые включен в перечень основных критериев, по которым будет производиться оценка деятельности руководителей регионов.

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Основной причиной снижения рождаемости в России стала трансформация половозрастной структуры населения. Это результат процессов, происходивших в предыдущие десятилетия, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. «С 2016 года рождаемость вновь начала снижаться. На это повлияло множество факторов, главный из которых — изменение половозрастной структуры населения как последствие предыдущих десятилетий», — заявила Голикова в беседе с «Экспертом». По словам зампреда, количество женщин детородного возраста стабильно уменьшается, и, согласно прогнозам, эта тенденция сохранится до 2046 года. За последние два десятилетия, как в России, так и во всем мире, произошли изменения в возрастной структуре рождаемости: молодое поколение предпочитает сначала добиться профессиональных успехов и обеспечить финансовую независимость, а лишь затем принимать решение о рождении детей. Голикова также рассказала, что в российских субъектах федерации вводятся ключевые показатели эффективности (KPI) по уровню рождаемости для оценки работы губернаторов. Политик отметила, что суммарный коэффициент рождаемости впервые включен в перечень основных критериев, по которым будет производиться оценка деятельности руководителей регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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