В российских регионах вводят KPI по рождаемости для оценки эффективности работы губернаторов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. По ее словам, суммарный коэффициент рождаемости впервые станет одним из ключевых показателей, по которым будет оцениваться деятельность глав субъектов.
«Суммарный коэффициент рождаемости ... вошел в перечень показателей для оценки эффективности деятельности глав регионов... Применяться он будет начиная со следующего года — в 2026 году будет оцениваться работа губернаторов за 2025 год», — заявила Голикова в разговоре с «Экспертом».
Зампред правительства добавила, что для стимулирования региональных властей в федеральном бюджете ежегодно предусмотрены ассигнования в размере 13 миллиардов рублей. Эти средства будут распределяться между регионами.
Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости. Член Госдумы Георгий Арапов выступил с инициативой учредить дополнительный оплачиваемый отпуск под названием «демографическая неделя», который предоставлялся бы ежегодно с целью стимулирования роста рождаемости в стране. С таким предложением парламентарий обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
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