В курганском суде мужчина хотел пронести нож-карту

Судебный пристав предотвратил попытку пронести в здание Арбитражного суда Курганской области замаскированный под пластиковую карту нож. Об этом сообщает УФССП России по Курганской области в соцсети «ВКонатакте».
«Нож, замаскированный под пластиковую карту, обнаружили курганские судебные приставы по ОУПДС у посетителя Арбитражного суда Курганской области. Потенциальное ЧП предотвратил старший смены на объекте — судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Виталий Королев. Гражданин пришел в Арбитражный суд Курганской области в статусе участника заседания и начал проходить досмотр перед входом в помещение», — пишет ведомство.
Посетитель заявил, что ничего запрещенного при себе не имеет, однако во время досмотра его сумки сотрудники обнаружили необычную пластиковую карту, внутри которой находился складной нож с семисантиметровым лезвием. Мужчина пытался убедить приставов, что это всего лишь брелок, но экспертиза показала, что предмет представляет собой полноценный складной нож. Поскольку гражданин не сообщил о наличии опасного предмета добровольно, в его отношении был составлен протокол об административном правонарушении по статье 17.3 КоАП РФ (штраф).
Сообщается, что после оформления протокола мужчина был допущен в зал суда только в сопровождении судебного пристава, а после завершения заседания его удалили из здания суда. В региональном управлении ФССП отметили, что подобные случаи происходят часто— с начала года судебные приставы выявили у граждан 608 запрещенных предметов при попытке их пронести в суды и отделения службы. Ведомство напоминает, что для обеспечения безопасности гражданам рекомендуется заранее оставлять все запрещенные предметы за пределами зданий судов и судебных органов.
Ранее в Курганской области сотрудники правоохранительных органов также пресекали попытки проноса и передачи запрещенных предметов: так, на территории колонии были задержаны двое жителей Кургана, пытавшихся с помощью пневмопушки перебросить осужденным наркотики, телефоны и другие вещи. За подобные нарушения предусмотрены как уголовная, так и административная ответственность.
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