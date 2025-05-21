21 мая 2025

Управляющий суши-бара в Сургуте пойдет под суд из-за массового отравления жителей

Суд рассмотрит дело о массовом отравлении любителей японской кухни в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Управляющий суши-бара из ХМАО пойдет под суд из-за массового отравления людей
Управляющий суши-бара из ХМАО пойдет под суд из-за массового отравления людей Фото:

Прокуратура Сургута (ХМАО) утвердила обвинение и направила в суд дело о массовом отравлении жителей в суши-баре «Джонни тунец». Обвинение предъявлено управляющему общепита. В сентябре 2024 года после заказа роллов в этом заведении отравились 18 человек, в том числе 11 детей, сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте.

«Согласно материалам проверки, управляющий не обеспечил соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных режимов при приготовлении блюд, что привело к заражению ингредиентов и готовой продукции бактерией рода сальмонелла. Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу», — указано в публикации ведомства.

В ходе следствия также установлено, что нарушения санитарных норм были допущены как на этапе хранения продуктов, так и при их обработке и приготовлении. По версии следствия, причиной происшествия стал недостаточный контроль за состоянием кухонного оборудования и несоблюдение персоналом правил личной гигиены. Всем пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь. Деятельность предприятия временно приостановили до устранения выявленных нарушений.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте 18 человек отравились роллами из суши-бара «Джонни тунец». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял проверку на контроль.

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Прокуратура Сургута (ХМАО) утвердила обвинение и направила в суд дело о массовом отравлении жителей в суши-баре «Джонни тунец». Обвинение предъявлено управляющему общепита. В сентябре 2024 года после заказа роллов в этом заведении отравились 18 человек, в том числе 11 детей, сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. «Согласно материалам проверки, управляющий не обеспечил соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных режимов при приготовлении блюд, что привело к заражению ингредиентов и готовой продукции бактерией рода сальмонелла. Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу», — указано в публикации ведомства. В ходе следствия также установлено, что нарушения санитарных норм были допущены как на этапе хранения продуктов, так и при их обработке и приготовлении. По версии следствия, причиной происшествия стал недостаточный контроль за состоянием кухонного оборудования и несоблюдение персоналом правил личной гигиены. Всем пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь. Деятельность предприятия временно приостановили до устранения выявленных нарушений. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте 18 человек отравились роллами из суши-бара «Джонни тунец». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял проверку на контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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