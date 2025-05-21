21 мая 2025

Кунгурская пещера открылась для туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Главное подземелье Пермского края вновь на связи
Главное подземелье Пермского края вновь на связи Фото:

Кунгурская Ледяная пещера вновь доступна для туристов. Объявление об этом появилось на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

«22 мая Кунгурская Ледяная пещера работает в штатном режиме!», — говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

Как ранее рассказывало URA.RU, Роснедра лишили оператора пещеры — ООО «Сталагмит-Экскурс» — лицензии на работу с туристами. После этого было объявлено о закрытии объекта с 20 мая. Власти Пермского края заявили, что лицензия будет выдана новому оператору.

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Кунгурская Ледяная пещера вновь доступна для туристов. Объявление об этом появилось на ее странице в соцсети «ВКонтакте». «22 мая Кунгурская Ледяная пещера работает в штатном режиме!», — говорится в сообщении. Других подробностей не приводится. Как ранее рассказывало URA.RU, Роснедра лишили оператора пещеры — ООО «Сталагмит-Экскурс» — лицензии на работу с туристами. После этого было объявлено о закрытии объекта с 20 мая. Власти Пермского края заявили, что лицензия будет выдана новому оператору.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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