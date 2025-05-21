Кунгурская пещера открылась для туристов

Главное подземелье Пермского края вновь на связи
Кунгурская Ледяная пещера вновь доступна для туристов. Объявление об этом появилось на ее странице в соцсети «ВКонтакте».
«22 мая Кунгурская Ледяная пещера работает в штатном режиме!», — говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.
Как ранее рассказывало URA.RU, Роснедра лишили оператора пещеры — ООО «Сталагмит-Экскурс» — лицензии на работу с туристами. После этого было объявлено о закрытии объекта с 20 мая. Власти Пермского края заявили, что лицензия будет выдана новому оператору.
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