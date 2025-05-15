Кунгурская Ледяная пещера объявила о закрытии

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У туристов осталось несколько дней, чтобы попасть в Кунгурскую пещеру
У туристов осталось несколько дней, чтобы попасть в Кунгурскую пещеру Фото:

В Пермском крае экскурсии в Кунгурскую Ледяную пещеру больше проводиться не будут. Оператор объекта объявил о закрытии с 20 мая на неопределенный срок.

«Уважаемые посетители! Российское агентство по недропользованию отозвало лицензию у ООО „Сталагмит-Экскурс“. Кунгурская Ледяная пещера прекращает экскурсионную деятельность с 20 мая 2025 г. на неопределенный срок», — говорится на странице пещеры в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что Роснедра лишили ООО «Сталагмит-Экскурс» лицензии из-за выявленных нарушений. О том, что лицензию стоит отобрать до этого в Совете Федерации заявлял глава минприроды Прикамья Дмитрий Беланович. Власти Пермского каря сегодня заявили, что лицензия будет выдана новому оператору, к которому сможет перейти весь коллектив пещеры. 

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В Пермском крае экскурсии в Кунгурскую Ледяную пещеру больше проводиться не будут. Оператор объекта объявил о закрытии с 20 мая на неопределенный срок. «Уважаемые посетители! Российское агентство по недропользованию отозвало лицензию у ООО „Сталагмит-Экскурс“. Кунгурская Ледяная пещера прекращает экскурсионную деятельность с 20 мая 2025 г. на неопределенный срок», — говорится на странице пещеры в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Роснедра лишили ООО «Сталагмит-Экскурс» лицензии из-за выявленных нарушений. О том, что лицензию стоит отобрать до этого в Совете Федерации заявлял глава минприроды Прикамья Дмитрий Беланович. Власти Пермского каря сегодня заявили, что лицензия будет выдана новому оператору, к которому сможет перейти весь коллектив пещеры. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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