Кунгурская Ледяная пещера объявила о закрытии

В Пермском крае экскурсии в Кунгурскую Ледяную пещеру больше проводиться не будут. Оператор объекта объявил о закрытии с 20 мая на неопределенный срок.
«Уважаемые посетители! Российское агентство по недропользованию отозвало лицензию у ООО „Сталагмит-Экскурс“. Кунгурская Ледяная пещера прекращает экскурсионную деятельность с 20 мая 2025 г. на неопределенный срок», — говорится на странице пещеры в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что Роснедра лишили ООО «Сталагмит-Экскурс» лицензии из-за выявленных нарушений. О том, что лицензию стоит отобрать до этого в Совете Федерации заявлял глава минприроды Прикамья Дмитрий Беланович. Власти Пермского каря сегодня заявили, что лицензия будет выдана новому оператору, к которому сможет перейти весь коллектив пещеры.
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