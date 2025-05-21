Школы и гимназии Курганской области получат миллионы на уникальные проекты

Восемь учебных учреждений Курганской области получат денежные премии за участие в конкурсе родительских инициатив общества «Знание». Об этом URA.RU сообщает пресс-служба общества «Знание» по Урфо.
«Премию в категории от 500 тыс. до одного миллиона рублей получил проект „Магия театра кукол“ Погорельской школы. Еще семь школ-победителей области получат премии от 200 до 500 тыс. рублей. На эти средства будут реализованы такие проекты, как клуб „Читающая семья“ (школа №40 г.Кургана), „Биа-Поли-Тлон“ (Лебяжьевская школа), „Будем жить“ (Красноисетская специальная (коррекционная) школа-интернат). Также победителями в этой категории стали Гимназия №19 г.Кургана, Далматовская школа №2 им. А.С.Попова, Песчано-Колединская школа и школа №20 г.Шадринск», — сообщает общество «Знание».
Организаторы конкурса отмечают, что в этом году особое внимание уделялось включению детей в процесс разработки проектов: они выступали не только как участники, но и как соавторы инициатив. Среди победителей по России лидирует Республика Башкортостан, где премии получили 74 проекта. В числе ключевых тематик — патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание. Все победители смогут приступить к реализации своих программ по развитию воспитательного пространства в школах уже этим летом, после получения финансирования до 30 июня.
Ранее школьники Курганской области уже проявляли себя на всероссийских творческих конкурсах. Так, две ученицы из Кургана получили рекомендации к поступлению на актерский факультет ГИТИС по итогам образовательного проекта «Поколение М», а другие участники региона выходили в финал федеральных творческих состязаний и получали предложения о сотрудничестве от модельных агентств и журналов.
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