09 августа 2025

Курганцы просят сделать дорогу на улице Юрия Никулина

Дорога нуждается в ремонте
Жители улицы имени Юрия Никулина в Кургане просят сделать дорожное покрытие, поскольку им трудно добираться домой через ямы и ухабы. Об этом горожане рассказали в жалобе.

«Проложите нам дорогу на улице Юрия Никулина в микрорайоне Левашово. Трудно добираться по бездорожью», — сообщается на портале «Обратись».

Корреспондент URA.RU направил запрос информации по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается.

Ранее жители микрорайона Левашово-2 жаловались на бездорожье и грязь в межсезонье. Они добивались ремонта дорог на улицах.

