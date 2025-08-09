Курганцы просят сделать дорогу на улице Юрия Никулина

Дорога нуждается в ремонте
Жители улицы имени Юрия Никулина в Кургане просят сделать дорожное покрытие, поскольку им трудно добираться домой через ямы и ухабы. Об этом горожане рассказали в жалобе.
«Проложите нам дорогу на улице Юрия Никулина в микрорайоне Левашово. Трудно добираться по бездорожью», — сообщается на портале «Обратись».
Корреспондент URA.RU направил запрос информации по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается.
Ранее жители микрорайона Левашово-2 жаловались на бездорожье и грязь в межсезонье. Они добивались ремонта дорог на улицах.
