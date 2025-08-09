Дома на двух улицах в Кургане временно остались без воды

Воду отключили в домах частного сектора
В микрорайоне Тополя в Кургане из-за аварии на водопроводе в домах на улицах Осиновая и Конечная временно отключили подачу воды. Об этом сообщается в соцсетях.
«В связи с устранением аварии на сетях водопровода в микрорайоне Тополя на улице Осиновой, 8 — без холодного водоснабжения будут дома в частном секторе на улице Осиновой. Также без воды — частный сектор на улице Конечной», — передает telegram-канал «Водного союза».
На месте работает бригада компании. Специалисты устраняют последствия аварии на сетях, отмечается в канале.
