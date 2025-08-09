09 августа 2025

В лесах у Кургана жители нашли необычный гриб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внешне гриб был похож на лисичку
Внешне гриб был похож на лисичку Фото:

В лесах рядом с Курганом любители «тихой охоты» обнаружили гриб необычной формы, похожий на лисичку. Об этом горожане рассказали в соцсети.

«Срезали гриб, который словно из фантастического фильма. Форма у него странная, но гриб похож на лисичку», — сообщается в паблике грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Ранее курганцы похвастались урожаем белых грибов у деревни Белый Яр. Люди собирали их пакетами и корзинами. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В лесах рядом с Курганом любители «тихой охоты» обнаружили гриб необычной формы, похожий на лисичку. Об этом горожане рассказали в соцсети. «Срезали гриб, который словно из фантастического фильма. Форма у него странная, но гриб похож на лисичку», — сообщается в паблике грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Ранее курганцы похвастались урожаем белых грибов у деревни Белый Яр. Люди собирали их пакетами и корзинами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...