Внешне гриб был похож на лисичку
В лесах рядом с Курганом любители «тихой охоты» обнаружили гриб необычной формы, похожий на лисичку. Об этом горожане рассказали в соцсети.
«Срезали гриб, который словно из фантастического фильма. Форма у него странная, но гриб похож на лисичку», — сообщается в паблике грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
Ранее курганцы похвастались урожаем белых грибов у деревни Белый Яр. Люди собирали их пакетами и корзинами.
