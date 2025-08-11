Грэм* рассказал, как поступит Трамп в случае «провала встречи с Путиным»

Грэм*: Трамп не откажется от санкций в случае провала встречи с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп не откажется от санкций против РФ в случае провала встречи с Путиным
Трамп не откажется от санкций против РФ в случае провала встречи с Путиным Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

США должны продолжать оказывать давление на покупателей российской нефти, угрожая им вторичными санкциями с целью урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Единственное, с чем он (президент России Владимир Путин — прим. URA.RU) не сможет смириться, так это с тем, что мы будем преследовать его клиентов», — заявил Грэм. Его слова прозвучали в эфире телеканала NBC News.

Сенатор также подчеркнул, что основной задачей Вашингтона является ужесточение давления на страны, продолжающие закупать российскую нефть. В числе таких государств он назвал Индию, Китай и Бразилию. По его словам, если эти страны сохранят экономические связи с Россией, им будет ограничен доступ к американской экономике. Грэм добавил, что эта стратегия получает поддержку президента США Дональда Трампа, и в случае отсутствия прогресса на встрече лидеров Штатов и России, запланированной на 15 августа, давление на партнеров Москвы будет усилено.

Ранее CNN сообщил, что в преддверии саммита между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, который запланирован на 15 августа на территории Аляски, в столицах европейских государств усиливаются тревоги относительно возможного соглашения между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации вокруг Украины. Один из высокопоставленных чиновников Евросоюза в беседе с телеканалом подчеркнул, что европейские страны обеспокоены вероятностью быть отстраненными от процесса принятия ключевых решений.

*Линдси Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США должны продолжать оказывать давление на покупателей российской нефти, угрожая им вторичными санкциями с целью урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). «Единственное, с чем он (президент России Владимир Путин — прим. URA.RU) не сможет смириться, так это с тем, что мы будем преследовать его клиентов», — заявил Грэм. Его слова прозвучали в эфире телеканала NBC News. Сенатор также подчеркнул, что основной задачей Вашингтона является ужесточение давления на страны, продолжающие закупать российскую нефть. В числе таких государств он назвал Индию, Китай и Бразилию. По его словам, если эти страны сохранят экономические связи с Россией, им будет ограничен доступ к американской экономике. Грэм добавил, что эта стратегия получает поддержку президента США Дональда Трампа, и в случае отсутствия прогресса на встрече лидеров Штатов и России, запланированной на 15 августа, давление на партнеров Москвы будет усилено. Ранее CNN сообщил, что в преддверии саммита между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, который запланирован на 15 августа на территории Аляски, в столицах европейских государств усиливаются тревоги относительно возможного соглашения между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации вокруг Украины. Один из высокопоставленных чиновников Евросоюза в беседе с телеканалом подчеркнул, что европейские страны обеспокоены вероятностью быть отстраненными от процесса принятия ключевых решений. *Линдси Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...