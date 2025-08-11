Раскрыт план ЕС и Киева по противостоянию усилиям Трампа по Украине

Европейские политики намерены координировать свои действия с украинскими властями для противодействия миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает одна из немецких газет.
«И Украина, и Германия, и остальная Европа будут открыто противостоять Трампу, даже действовать вопреки воле американцев. Мягкому пути лести и компромиссов, которому следуют сейчас, будет положен конец», — пишет Die Zeit.
Издание подчеркивает, что остается неясным, насколько администрация Трампа будет учитывать европейские требования и позицию Киева относительно отказа от территориальных уступок. По мнению автора материала, если Вашингтон проигнорирует интересы и требования Украины и ее европейских союзников, то трансатлантический кризис может усилиться.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести переговоры с главой России Владимиром Путиным на территории Аляски. Американский лидер отметил, что встреча с российским президентом является для него «долгожданной» и запланирована на 15 августа. Вскоре помощник главы РФ Юрий Ушаков, подтвердил дату и место встречи Путина и Трампа, передает 360.ru.
