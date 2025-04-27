27 апреля 2025

Курган богат талантами: школьницы получили рекомендации к поступлению в ГИТИС. Фото

Курганские школьницы получили зачет в первом туре проекта «Поколение М»
© Служба новостей «URA.RU»
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Две девушки прошли первый этап отбора
Две девушки прошли первый этап отбора Фото:

Две школьницы из Кургана получили рекомендации к поступлению на актерский факультет ГИТИС по итогам образовательного проекта «Поколение М». Мария Арефьева и Екатерина Бутакова успешно прошли первый этап онлайн-отбора и теперь смогут принять участие во втором туре прослушиваний в Москве. Об этом сообщают организаторы.

Мария Арефьева занимается в студии при Курганском театре драмы и мечтает связать свою жизнь со сценой
Мария Арефьева занимается в студии при Курганском театре драмы и мечтает связать свою жизнь со сценой
Фото:

В рамках проекта «Поколение М» около 150 школьников и студентов колледжей из Урала и Сибири приняли участие в онлайн-консультациях под руководством старшего преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрея Оганяна. Участники читали стихи классиков и современных авторов, басни, прозу и исполняли песни. «Молодежь Курганской области очень талантливая и целеустремленная, Екатерина Бутакова и Мария Арефьева еще раз это доказали — в театральном треке нашего образовательного проекта. Их пример подтверждает, что развиваться и достигать высот можно, находясь в Курганской области. А наш проект „Поколение М“ поможет в этом. Желаю девушкам успеха при прохождении очных этапов поступления в ГИТИС», — подчеркнула директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

Ранее жители Курганской области уже проявляли себя на всероссийских творческих конкурсах. В Санкт-Петербурге шесть курганских участниц вышли в финал конкурса красоты «Ты уникальная» и получили предложения о сотрудничестве от модельных агентств и журналов.

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Две школьницы из Кургана получили рекомендации к поступлению на актерский факультет ГИТИС по итогам образовательного проекта «Поколение М». Мария Арефьева и Екатерина Бутакова успешно прошли первый этап онлайн-отбора и теперь смогут принять участие во втором туре прослушиваний в Москве. Об этом сообщают организаторы. В рамках проекта «Поколение М» около 150 школьников и студентов колледжей из Урала и Сибири приняли участие в онлайн-консультациях под руководством старшего преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрея Оганяна. Участники читали стихи классиков и современных авторов, басни, прозу и исполняли песни. «Молодежь Курганской области очень талантливая и целеустремленная, Екатерина Бутакова и Мария Арефьева еще раз это доказали — в театральном треке нашего образовательного проекта. Их пример подтверждает, что развиваться и достигать высот можно, находясь в Курганской области. А наш проект „Поколение М“ поможет в этом. Желаю девушкам успеха при прохождении очных этапов поступления в ГИТИС», — подчеркнула директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина. Ранее жители Курганской области уже проявляли себя на всероссийских творческих конкурсах. В Санкт-Петербурге шесть курганских участниц вышли в финал конкурса красоты «Ты уникальная» и получили предложения о сотрудничестве от модельных агентств и журналов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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