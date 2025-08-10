«От Владивостока до Калининграда»: задержки рейсов в российских аэропортах 10 августа 2025, табло

В воскресенье, 10 августа 2025 года, в большинстве российских аэропортов наблюдаются массовые задержки и отмены рейсов. Ситуация затронула как столичные авиаузлы, так и региональные воздушные гавани. Особенно серьезные сбои зафиксированы в московских аэропортах и на южных направлениях. Основная причина — временные ограничения на полеты в ряде регионов и сложная метеорологическая обстановка. Подробнее в материале URA.RU.
Задержки рейсов в московских аэропортах 10 августа 2025
В столичных аэропортах наблюдается наибольшее количество задержек. По данным онлайн-табло, по состоянию на 10:00 10 августа ситуация выглядит следующим образом:
Шереметьево
В крупнейшем аэропорту столицы задержаны десятки рейсов, преимущественно на внутренних направлениях. Наибольшие сложности испытывают пассажиры, направляющиеся в Сочи, Екатеринбург и Калининград. Авиакомпания «Аэрофлот» перенесла вылет рейса SU 1230 в Уфу на 10:20. Также задерживаются рейсы авиакомпании «Победа»: вылет в Саратов (DP 6863) отложен до 10:55, в Казань (DP 6841) — до 10:40.
Отменены рейсы в Геленджик (SU 1148) и Санкт-Петербург (FV 6127, SU 6127). Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями расписания через официальные каналы авиакомпаний.
Внуково
Во Внуково ситуация несколько лучше, однако и здесь наблюдаются серьезные задержки. Задерживается вылет в Анталью (DP 859) до 09:10, рейс в Душанбе (UT 801) перенесен на 10:50. Серьезная задержка затронула рейс в Алматы (DV 820) — его вылет отложен до 14:30.
Согласно данным онлайн-табло, задерживаются и прибывающие рейсы. Так, самолет из Сочи (DP 114) прибудет с опозданием в 15:15 вместо запланированных 11:00, а рейс из Гюмри (DP D) задерживается на четыре часа.
Домодедово
В Домодедово также фиксируются задержки вылетов. Рейс S7 3745 в Анталью отложен до 09:25, а S7 3237 в Ашхабад — до 10:35. Вылет в Стамбул (S7 3749) перенесен на 10:45.
По словам пассажиров, находящихся в аэропорту, информационные табло постоянно обновляются, и время вылета некоторых рейсов меняется несколько раз в течение часа.
Задержки авиарейсов в регионах 10 августа 2025
Задержки рейсов в Сочи
Наиболее сложная ситуация наблюдается в аэропорту Сочи, где за два дня трижды вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за опасности БПЛА. Последний раз ограничения действовали 9 августа с 21:00 до 21:53.
По состоянию на утро 10 августа, в сочинском аэропорту задерживается более 40 рейсов на вылет. Значительные переносы затронули международные направления: рейс авиакомпании «Ред Вингс» в Тбилиси, изначально запланированный на 7:00 9 августа, теперь должен вылететь в 01:30 10 августа. Существенно задержаны также самолеты в Батуми и Тель-Авив.
Рейс в Сургут авиакомпании Nordwind (N4 513) отложен до 14:40, а рейс в Санкт-Петербург «Уральских авиалиний» (U6 548) — до 14:25. Некоторые рейсы перенесены на следующие сутки — например, вылет в Иваново (EO 979, N4 979) отложен до 01:30 11 августа.
Омск: утренние задержки рейсов
В омском аэропорту имени Д.М. Карбышева утро 10 августа началось с многочисленных задержек. По расписанию удалось отправить только три рейса — в Баку, Москву (Домодедово) и Санкт-Петербург. Остальным пассажирам пришлось провести в зале ожидания от нескольких минут до четырех часов.
Самолет «Северного ветра» в Сочи должен был вылететь в 04:20, но отправился только в 05:28 — задержка составила 1 час 8 минут. Рейс «Уральских авиалиний» в тот же город задержали на 3 часа 45 минут: вместо 04:30 вылет состоялся в 08:15.
Рейс в московский аэропорт Шереметьево борт «Победы» покинул Омск в 06:32 вместо 05:10 — задержка составила 1 час 22 минуты. Крупнейшая задержка за утро коснулась еще одного рейса в Сочи — вместо 07:20 вылет перенесли на 12:00, что составило 4 часа 40 минут ожидания.
Задержки авиарейсов во Владивостоке
По информации на 10:10 10 августа, с прибытием во Владивосток задерживаются следующие рейсы:
- HU-463 из Даляня — до 11:22
- SU-1702 из Москвы — до 12:00
- SU-2982 из Санкт-Петербурга — до 13:30
Вылет рейса SU-1757 в Москву отложен до 10:40, рейса SU-1701 в Москву — до 11:15. Остальные рейсы, по состоянию на 10:00, выполняются по графику.
Задержки авиарейсов в Челябинск
В Челябинске почти на девять часов задержалось прибытие ночного рейса из Сочи. Прилететь на Урал пассажиры должны были около полуночи, а добрались только к утру.
Уже сейчас задерживается прибытие дневного рейса из Сочи — вместо 13:20 самолет ждут к 14:10. Вылет из Челябинска в Сочи тоже перенесли на 17:30 вместо 13:20.
Задержки авиарейсов в Калининграде
Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в аэропорту «Храброво» в Калининграде. По данным ведомства, в субботу, 9 августа, в калининградском аэропорту задержали и отменили в общей сложности 25 рейсов: 22 задержаны и 3 отменены.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, накануне были отменены три рейса в Москву. 10 августа с задержкой вылетят самолеты в Москву, Оренбург и Пермь.
Калининградская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
Причины массовых задержек рейсов
Специалисты авиаотрасли и официальные лица называют несколько основных причин наблюдаемых сбоев в расписании:
Временные ограничения в аэропортах из-за угроз безопасности
Временные ограничения на работу были введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«Владикавказ (Беслан). Грозный (Северный). Магас. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале утром 10 августа, что свидетельствует о постепенной нормализации ситуации.
Погодные условия
В ряде регионов причиной задержек стали неблагоприятные погодные условия. Особенно это касается южных направлений, где в августе часто наблюдаются грозовые фронты и турбулентность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.