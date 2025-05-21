Тюменские власти рассказали, грозит ли региону «картофельный кризис»

Тюменской области не грозит «картофельный кризис» из-за низкой урожайности или снижения посевных площадей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте агропромышленного комплекса региона.
«По состоянию на начало мая 5281 тонна картофеля находится в запасах хозяйств Тюменской области без учета частного сектора. В рамках проводимой регионом посевной кампании планируется посадить около 6800 гектаров корнеплода», — сообщили эксперты департамента.
Отмечается, что в 2024 году урожайность составила около 30,3 тонны картофеля с гектара. В этом году показатель ожидается на уровне 30 тонн с гектара. «За весь период выращивания картофеля в регионе такой опасности, как дефицит картофеля, не возникало, и в ближайшем будущем также не ожидается», — добавили в департаменте.
При этом результаты еженедельного мониторинга, который по спискам Минпромторга проводит департамент потребрынка и туризма региона, показывает среднюю цену на картофель в регионе на уровне около 75 рублей за килограмм. При этом в сети магазинов «Пятерочка» на 22 мая цена килограмма продукта варьируется от 84 до 120 рублей. Ранее URA.RU сообщило, что этот показатель в некоторых магазинах города достигает 200 рублей.
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