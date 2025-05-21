21 мая 2025

Источник рассказал, когда Кунгурская пещера закроется снова

Кунгурская Ледяная пещера в Пермском крае проработает до 6 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Кунгурская пещера будет открыта до 6 июня
Кунгурская пещера будет открыта до 6 июня Фото:

Кунгурская Ледяная пещера, которая неожиданно объявила об открытии несмотря на отзыв лицензии, проработает около двух недель. Как пояснил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, официально лицензия прекратит свое действие 6 июня, когда запись об этом появится в соответствующем госреестре.

«Пещера пока работает, поскольку лицензия оператора еще де-факто действует. Она будет официально отозвана 6 июня, когда решение появится в соответствующем реестре», — объяснил источник в политэлитах региона.

Как рассказывало URA.RU, ранее Роснедра объявили об отзыве лицензии у оператора Кунгурской пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс». После этого руководство компании сообщило о закрытии пещеры для туристов с 20 мая. Однако сегодня объект вновь открылся для посетителей. 

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Кунгурская Ледяная пещера, которая неожиданно объявила об открытии несмотря на отзыв лицензии, проработает около двух недель. Как пояснил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, официально лицензия прекратит свое действие 6 июня, когда запись об этом появится в соответствующем госреестре. «Пещера пока работает, поскольку лицензия оператора еще де-факто действует. Она будет официально отозвана 6 июня, когда решение появится в соответствующем реестре», — объяснил источник в политэлитах региона. Как рассказывало URA.RU, ранее Роснедра объявили об отзыве лицензии у оператора Кунгурской пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс». После этого руководство компании сообщило о закрытии пещеры для туристов с 20 мая. Однако сегодня объект вновь открылся для посетителей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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