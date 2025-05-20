Трамп упрекнул Байдена, что он слишком поздно рассказал о своем раке

Президент США Дональд Трамп упрекнул экс-главу государства Джо Байдена в том, что информация о его диагнозе — рак простаты — была обнародована слишком поздно. Об этом американский лидер заявил журналистам 20 мая в Белом доме.
«Я думаю, это очень печально. Я удивлен, что об этом не сообщили давным-давно. Потому что, чтобы добраться до девятой стадии [рака], нужно много времени. <...> „, — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Также он отметил, что общественность не была проинформирована о диагнозе Байдена своевременно и предположил, что стоит выяснить детали у лечащих врачей президента. Трансляцию выступления Белый дом вел в YouTube.
Трамп отметил, что сам недавно прошел медосмотр и конкретно онкологическое исследование. Он подчеркнул, что подобная проверка является обычной процедурой для всех, кто проходит медицинское обследование. «Я только что прошел медосмотр. Вы видели результаты того конкретного [онкологического] исследования. Я думаю, это стандартное исследование для всех, кто проходит медосмотр», — отметил глава США.
Трамп выразил мнение, что подобная ситуация может быть опасной для страны, особенно на фоне обсуждения важных международных вопросов, таких как отношения США с Украиной и Россией. По его словам, для достижения такого уровня опасности, как у Байдена, «могут уйти годы», и он призвал выяснить причины столь позднего раскрытия диагноза, отметив что невролог и терапевт могли осматривать его халатно.
Ранее команда Джо Байдена распространила сообщение, в котором говорится, что у 46-го президента США диагностирована агрессивная разновидность рака простаты. По заявлениям представителей политика, заболевание поддается лечению с помощью гормональной терапии, что позволяет успешно сдерживать его развитие.
На данный момент бывшему главе Белого дома 82 года. В марте 2023 года он перенес хирургическое вмешательство по удалению злокачественного новообразования на коже.
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