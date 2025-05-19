Байден впервые прокомментировал новости о своем смертельном заболевании

Байден поблагодарил за слова поддержки, которые получил после диагноза рака
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У бывшего президента США выявлена агрессивная форма рака простаты
У бывшего президента США выявлена агрессивная форма рака простаты Фото:

Бывший президент США Джо Байден публично выразил благодарность за слова поддержки, которые он получил после сообщения о диагностировании у него агрессивной формы рака простаты. Сообщением Байден поделился в социальной сети X.

«Спасибо, что даете нам силы своей любовью и поддержкой», — написал бывший президент США в X. Он отметил, что болезнь затрагивает каждого, и подчеркнул важность поддержки близких в трудные времена. К своему сообщению он приложил фотографию с супругой Джилл и домашней кошкой.

По официальным заявлениям представителей Байдена, у 46-го президента США выявлена агрессивная форма рака простаты. Несмотря на серьезность диагноза, врачи подчеркивают, что современные методы лечения дают хорошие результаты даже при агрессивных формах рака. Джо Байдену 82 года. В марте 2023 года он уже перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже.

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Бывший президент США Джо Байден публично выразил благодарность за слова поддержки, которые он получил после сообщения о диагностировании у него агрессивной формы рака простаты. Сообщением Байден поделился в социальной сети X. «Спасибо, что даете нам силы своей любовью и поддержкой», — написал бывший президент США в X. Он отметил, что болезнь затрагивает каждого, и подчеркнул важность поддержки близких в трудные времена. К своему сообщению он приложил фотографию с супругой Джилл и домашней кошкой. По официальным заявлениям представителей Байдена, у 46-го президента США выявлена агрессивная форма рака простаты. Несмотря на серьезность диагноза, врачи подчеркивают, что современные методы лечения дают хорошие результаты даже при агрессивных формах рака. Джо Байдену 82 года. В марте 2023 года он уже перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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