Байден впервые прокомментировал новости о своем смертельном заболевании

Бывший президент США Джо Байден публично выразил благодарность за слова поддержки, которые он получил после сообщения о диагностировании у него агрессивной формы рака простаты. Сообщением Байден поделился в социальной сети X.
«Спасибо, что даете нам силы своей любовью и поддержкой», — написал бывший президент США в X. Он отметил, что болезнь затрагивает каждого, и подчеркнул важность поддержки близких в трудные времена. К своему сообщению он приложил фотографию с супругой Джилл и домашней кошкой.
По официальным заявлениям представителей Байдена, у 46-го президента США выявлена агрессивная форма рака простаты. Несмотря на серьезность диагноза, врачи подчеркивают, что современные методы лечения дают хорошие результаты даже при агрессивных формах рака. Джо Байдену 82 года. В марте 2023 года он уже перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.