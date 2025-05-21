Рыбак из ХМАО получил срок за вылов краснокнижной рыбы

Суд вынес приговор жителю Нижневартовского района ХМАО за незаконный вылов краснокнижной рыбы — сибирского осетра и стерляди. Ему дали год и шесть месяцев исправительных работ условно с удержанием 5% заработной платы. Также рыбак лишился лодки с мотором как орудия преступления, сообщили суды Югры в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Приговором Нижневартовского районного суда житель ХМАО признан виновным и осужден за то, что он, зная о запрете на лов рыбы, умышленно, используя самоходное транспортное средство — надувную резиновую лодку с лодочным мотором, выставил запрещенное орудие лова — рыболовную донную плавную лесковую сеть. При осмотре в сети были обнаружены: сибирский осетр и четыре стерляди», — говорится в публикации судов Югры.
Согласно материалам дела, мужчина рыбачил на реке Обь, используя запрещенную сеть и моторную лодку. Он выловил одну особь сибирского осетра и четыре стерляди, что нанесло ущерб водным биоресурсам России на сумму почти 500 тысяч рублей.
Суд вынес наказание по статьям за добычу особо ценных видов рыбы, занесенных в Красную книгу, а также за незаконную рыбалку с использованием моторной лодки, запрещенных сетей в местах нереста. Моторку забрали, а сеть подлежит уничтожили. Приговор вступил в законную силу.
Ранее URA.RU писало, что Сургутский районный суд заставил двоих жителей Сургута (ХМАО) выплатить 560 тысяч рублей за незаконный вылов краснокнижной рыбы на реке Тромъеган. Рыбаки поймали двух осетров и 60 стерлядок.
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