Жители Сургута заплатили полмиллиона рублей за вылов стерляди и осетра

Сургутский районный суд заставил двоих жителей Сургута (ХМАО) выплатить 560 тысяч рублей за незаконный вылов краснокнижной рыбы на реке Тромъеган. Окружная прокуратура на официальном сайте сообщила, что рыбаки поймали двух осетров и 60 стерлядок.
«Судом установлено, что подсудимые, находясь на реке Тромъеган, с использованием моторной лодки и рыболовной плавной сети осуществили незаконный вылов двух особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, а также 60 особей стерляди. После вмешательства природоохранной прокуратуры возмещен ущерб рыбным запасам РФ в размере более 560 тыс. рублей», — указано в публикации ведомства.
Мужчины ловили рыбу с моторной лодки, используя сеть. В улове оказались редкие виды, занесенные в Красную книгу. Ущерб природе оценили в полмиллиона рублей. Суд признал рыбаков виновными по нескольким статьям УК РФ. Виновные добровольно ущерб не компенсировали — пришлось вмешаться прокуратуре.
Ранее URA.RU писало, что жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за незаконную покупку сибирского осетра, вид которого занесен в Красную книгу. Мужчина объяснил, что во время рыбалки клева не было, и он решил купить осетра у случайного продавца на берегу.
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