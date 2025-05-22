В Тверской области задержали подростков, обвиняемых в подготовке теракта. Видео

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Сотрудники ФСБ задержали подростков, обвиняемых в подготовке теракта
Сотрудники ФСБ задержали подростков, обвиняемых в подготовке теракта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тверской области сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые по заданию украинского куратора готовили поджог одного из зданий Минобороны РФ накануне Дня Победы. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении двух несовершеннолетних 2008 и 2011 года рождения, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205, частью 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта и участие в террористической организации)», — написали в telegram-канале СК России.

Отмечается, что несовершеннолетние переписывались с куратором с Украины, а также присягали боевикам запрещенной в России украинской террористической организации через мессенджер Telegram. Кроме того, сотрудники ведомства нашли видеоотчеты об изготовлении средств террора и проведении разведки на объектах для последующих нападений.

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В Тверской области сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые по заданию украинского куратора готовили поджог одного из зданий Минобороны РФ накануне Дня Победы. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении двух несовершеннолетних 2008 и 2011 года рождения, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205, частью 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта и участие в террористической организации)», — написали в telegram-канале СК России. Отмечается, что несовершеннолетние переписывались с куратором с Украины, а также присягали боевикам запрещенной в России украинской террористической организации через мессенджер Telegram. Кроме того, сотрудники ведомства нашли видеоотчеты об изготовлении средств террора и проведении разведки на объектах для последующих нападений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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