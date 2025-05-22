В Орловской области отключили мобильную связь

Ограничения мобильной связи введены из-за атак БПЛА
Вооруженными силами РФ принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи в Орловской области. Связь восстановят как только это позволит оперативная обстановка. Об этом сообщает губернатор Орловской области в своем Telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.