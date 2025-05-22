В Орловской области отключили мобильную связь

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Ограничения мобильной связи введены из-за атак БПЛА
Ограничения мобильной связи введены из-за атак БПЛА Фото:

Вооруженными силами РФ принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи в Орловской области. Связь восстановят как только это позволит оперативная обстановка. Об этом сообщает губернатор Орловской области в своем Telegram-канале.

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Вооруженными силами РФ принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи в Орловской области. Связь восстановят как только это позволит оперативная обстановка. Об этом сообщает губернатор Орловской области в своем Telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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