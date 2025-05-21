В Пермском крае ввели жесткое условие продажи энергетиков

Законодательное собрание поддержало инициативу о запрете продажи энергетических напитков в учреждениях здравоохранения, образования, спорта и культуры. Решение в двух чтениях было принято на пленарном заседании, трансляция которого проходит на сайте парламента.
«8 августа 2024 г принят ФЗ „О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним. В соответствии со статьей 4 этого же закона субъектам Российской Федерации было предоставлено законодательное право устанавливать запрет продажи данных напитков в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта“, — пояснил инициатор законопроекта, лидер ЛДПР в Прикамье Олег Постников.
Постников пояснил, что ученые бьют тревогу: энергетики содержат избыточное количество быстрых углеводов и стимулирующих веществ, например кофеина. Они обеспечивают кратковременный и во многом иллюзорный подъем сил, после которого наступает резкий спад, сопровождающийся обезвоживанием и проблемами с сердечно-сосудистой системой. «Для быстро развивающегося организма ребенка это особенно опасно. Таурин и глюкуронолактон присутствуют в энергетике в количестве, превышающем дневную потребность человека в этих компонентах в 250 раз. Вместе с кофеином они приводят организм в состояние истощения и плохо влияют на сердце», — рассказал он.
За нарушение этого запрета вводятся штрафы: для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 100 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что на заседании профильного комитета ЗС возникла дискуссия по поводу этого законопроекта.
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