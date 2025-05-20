Пермские депутаты поссорились из-за запрета продажи энергетиков

На комитете заксобрания Пермского края по промполитике 21 мая произошла дискуссия по поводу введения ограничения продажи энергетических напитков в социальных объектах. С инициативой принятия законопроекта в двух чтениях выступил депутат Олег Постников при поддержке краевого правительства. Однако его коллега-предприниматель Юрий Борисовец предложил действовать осторожнее, поскольку увидел риски для бизнеса. Между депутатами завязалась перепалка.
«Постников при поддержке правительства настаивал на том, чтобы законопроект был принят в двух чтениях в рамках одного заседания. Тогда ограничения вступили бы в силу с 1 сентября. Борисовец настаивал только на одном чтении, но тогда инициатива начала бы действовать только с 1 марта. Оба обвиняли друг друга в незнании регламента заксобрания», — рассказал URA.RU один из депутатов.
Борисовца насторожило, должны ли продуктовые магазины в торговых центрах (он является владельцем ТЦ «Колизей» в центре Перми) убрать из продажи энергетические напитки, если в здании есть «что-то спортивное». Например, боулинг, который недавно открылся в «Колизее». Его убеждали, что запрет касается только тех зданий, у которых в документах прописано основная деятельность в области образования, медицины, культуры и спорта.
Депутат, в целом, согласен, что законопроект неплохой, но дьявол всегда кроется в деталях, и надо проанализировать эти детали между чтениями. «Надо было раньше суетиться, если в двух чтениях», — якобы заявил Борисовец автору законопроекта. Постников ответил, что документ висит в системе полтора месяца, и это проблема депутата, что он не ознакомился с ним. Он прошел оценку регулирующего воздействия, и у всех желающих была возможность внести изменения.
На помощь Постникову пришло и правительство: минспорта, минпром доказывали, что они поддерживают инициативу и хотят, чтобы ограничения начали действовать с 1 сентября. В итоге коллективно депутаты и чиновники убедили Юрия Борисовца в своей правоте, и он проголосовал «за». Комитет принял решение единогласно.
Вопросы возникли и у других депутатов. Дмитрий Пылев волновался, что одна из компаний по производству энергетиков является спонсором чемпионата России по 3х3 по баскетболу (он участвует в нем). Она ставит вендинговые аппараты, и спортсмены охотно пьют продукцию. А эта компания берет на себя 50% затрат на проведение мероприятий. Депутат Эдуард Аветисян боялся, что запрет коснется всей газировки, особенно колы. Аветисяна убедили, что нет, а Пылев решил после комитета обсудить эту и другие проблемы с минспорта.
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