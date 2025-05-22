«Все из-за Зеленского»: как жители регионов РФ отреагировали на массовую атаку ВСУ

Над Россией уничтожено 105 украинских дронов
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ВСУ массово атаковали регионы России
ВСУ массово атаковали регионы России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 22 мая российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины, уничтожив в общей сложности 105 дронов над 10 регионами РФ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Наибольшее число БПЛА было ликвидировано в воздушном пространстве Московской области — 40 аппаратов. Кроме того, над Орловской областью было сбито 14 дронов, над Курской — 12, над Белгородской — 11, а над Тульской областью — 10. В небе над Калужской областью силы ПВО нейтрализовали девять беспилотников, над Воронежской областью — семь. Также по три БПЛА были уничтожены в Липецкой и Смоленской областях, еще один дрон был сбит в Брянской области. В соцсетях пользователи массово делятся эмоциями от случившегося. Как жители регионов отреагировали на атаку ВСУ — в материале URA.RU.

Москва и область

Над столицей и Подмосковьем было сбито 40 дронов ВСУ. В результате инцидента была временно приостановлена деятельность аэропортов Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково. По состоянию на 03:00 ограничения в Домодедово и Жуковском были отменены, однако в Домодедово сейчас уже в третий раз действуют ограничения. Последние атаки дронов на Москву и область вызвали волну возмущения, страха и усталости среди местных жителей. В социальных сетях и на форумах люди делятся эмоциями.

«Задолбали эти беспилотники! Хочется мира» — пишет один из пользователей, выражая чувства многих. Другие добавляют: «Как было бы классно, если бы они (беспилотники — прим. URA.RU) у них (у ВСУ — прим. URA.RU) тупо закончились».

В подмосковном Подольске жители сообщали о сильных взрывах: «В домах дрожат окна, припаркованные машины сигналят. „Я хочу проснуться от этого кошмара, пожалуйста!“, — прокомментировал происходящее один из пользователей Сети. Другие кратко описывают ситуацию: „Да кошмар“.

Атака также повлияла на работу аэропорта Шереметьево. Один из пассажиров сообщил: «Я не могу вылететь уже 5,5 часа с Шереметьево». Некоторые жители, услышав звуки, задавались вопросом: «Что за хлопки щас было?». Также встречаются комментарии с призывом к безопасности: «Лучше пусть закрыт, и все останутся живы!!!».

Тульская область

В Тульской области зафиксирована серия из 10 атак БПЛА. Как сообщает telegram-канал Shot, среди примененных дронов были устройства типа «Лютый». В Туле фрагменты одного из беспилотников обнаружили в непосредственной близости от физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник», расположенного на улице Кутузова. В Пролетарском районе города один из дронов упал на крышу жилого многоквартирного дома. Атака беспилотников ВСУ на Тулу и область вызвала реакцию среди местных жителей. Некоторые отмечают, что, несмотря на удар, система оповещения не сработала.

"Атака на город, а сирены нет. Стабильность Тулы", — пишут пользователи в соцсетях. Другие жители ощутили последствия взрыва даже в помещениях: "Мы сидим на уроке, и нам в окно силовой удар волной от взрыва".

Главной тревогой для людей остается безопасность, россияне переживают за других. «Главное, чтобы никто не пострадал», — написал один из пользователей. Однако эмоции многих выливаются в гнев. «Это полная жесть», — комментируют происходящее. Резкой критике подвергся и президент Украины Владимир Зеленский. «Зеленский дебил, я не могу, он не понимает, куда он лезет», — возмущается один из комментаторов.

Орловская область

В Орловской области были обезврежены 14 беспилотников, принадлежащих Украине. Согласно информации telegram-канала Mash, жители населенных пунктов Малоархангельск, Мценск и Кромский район сообщали о звуках, схожих с шумом дронов. В соцсетях и мессенджерах жители активно обсуждают происходящее.

«Зачем людей обманывать, что сбито восемь? Когда три района минимум четыре хлопка слышали. У нас пять взрывов было. Это уже девять. По-любому больше было», — пишет один из очевидцев, комментируя пост о восьми сбитых БПЛА по состоянию на 02:00.

Некоторые пользователи выражают тревогу: «Ночка будет веселая», «Когда же это окончится?» Часть комментаторов обвиняет украинские власти: «Это все из-за Зеленского». Очевидцы отмечают, что дроны летели низко, и их было хорошо видно и слышно.

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В ночь на 22 мая российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины, уничтожив в общей сложности 105 дронов над 10 регионами РФ. Об этом сообщило Министерство обороны России. Наибольшее число БПЛА было ликвидировано в воздушном пространстве Московской области — 40 аппаратов. Кроме того, над Орловской областью было сбито 14 дронов, над Курской — 12, над Белгородской — 11, а над Тульской областью — 10. В небе над Калужской областью силы ПВО нейтрализовали девять беспилотников, над Воронежской областью — семь. Также по три БПЛА были уничтожены в Липецкой и Смоленской областях, еще один дрон был сбит в Брянской области. В соцсетях пользователи массово делятся эмоциями от случившегося. Как жители регионов отреагировали на атаку ВСУ — в материале URA.RU. Москва и область Над столицей и Подмосковьем было сбито 40 дронов ВСУ. В результате инцидента была временно приостановлена деятельность аэропортов Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково. По состоянию на 03:00 ограничения в Домодедово и Жуковском были отменены, однако в Домодедово сейчас уже в третий раз действуют ограничения. Последние атаки дронов на Москву и область вызвали волну возмущения, страха и усталости среди местных жителей. В социальных сетях и на форумах люди делятся эмоциями. В подмосковном Подольске жители сообщали о сильных взрывах: «В домах дрожат окна, припаркованные машины сигналят. „Я хочу проснуться от этого кошмара, пожалуйста!“, — прокомментировал происходящее один из пользователей Сети. Другие кратко описывают ситуацию: „Да кошмар“. Атака также повлияла на работу аэропорта Шереметьево. Один из пассажиров сообщил: «Я не могу вылететь уже 5,5 часа с Шереметьево». Некоторые жители, услышав звуки, задавались вопросом: «Что за хлопки щас было?». Также встречаются комментарии с призывом к безопасности: «Лучше пусть закрыт, и все останутся живы!!!». Тульская область В Тульской области зафиксирована серия из 10 атак БПЛА. Как сообщает telegram-канал Shot, среди примененных дронов были устройства типа «Лютый». В Туле фрагменты одного из беспилотников обнаружили в непосредственной близости от физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник», расположенного на улице Кутузова. В Пролетарском районе города один из дронов упал на крышу жилого многоквартирного дома. Атака беспилотников ВСУ на Тулу и область вызвала реакцию среди местных жителей. Некоторые отмечают, что, несмотря на удар, система оповещения не сработала. Главной тревогой для людей остается безопасность, россияне переживают за других. «Главное, чтобы никто не пострадал», — написал один из пользователей. Однако эмоции многих выливаются в гнев. «Это полная жесть», — комментируют происходящее. Резкой критике подвергся и президент Украины Владимир Зеленский. «Зеленский дебил, я не могу, он не понимает, куда он лезет», — возмущается один из комментаторов. Орловская область В Орловской области были обезврежены 14 беспилотников, принадлежащих Украине. Согласно информации telegram-канала Mash, жители населенных пунктов Малоархангельск, Мценск и Кромский район сообщали о звуках, схожих с шумом дронов. В соцсетях и мессенджерах жители активно обсуждают происходящее. Некоторые пользователи выражают тревогу: «Ночка будет веселая», «Когда же это окончится?» Часть комментаторов обвиняет украинские власти: «Это все из-за Зеленского». Очевидцы отмечают, что дроны летели низко, и их было хорошо видно и слышно.
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