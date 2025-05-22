«Все из-за Зеленского»: как жители регионов РФ отреагировали на массовую атаку ВСУ

В ночь на 22 мая российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины, уничтожив в общей сложности 105 дронов над 10 регионами РФ. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Наибольшее число БПЛА было ликвидировано в воздушном пространстве Московской области — 40 аппаратов. Кроме того, над Орловской областью было сбито 14 дронов, над Курской — 12, над Белгородской — 11, а над Тульской областью — 10. В небе над Калужской областью силы ПВО нейтрализовали девять беспилотников, над Воронежской областью — семь. Также по три БПЛА были уничтожены в Липецкой и Смоленской областях, еще один дрон был сбит в Брянской области. В соцсетях пользователи массово делятся эмоциями от случившегося. Как жители регионов отреагировали на атаку ВСУ — в материале URA.RU.
Москва и область
Над столицей и Подмосковьем было сбито 40 дронов ВСУ. В результате инцидента была временно приостановлена деятельность аэропортов Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково. По состоянию на 03:00 ограничения в Домодедово и Жуковском были отменены, однако в Домодедово сейчас уже в третий раз действуют ограничения. Последние атаки дронов на Москву и область вызвали волну возмущения, страха и усталости среди местных жителей. В социальных сетях и на форумах люди делятся эмоциями.
«Задолбали эти беспилотники! Хочется мира» — пишет один из пользователей, выражая чувства многих. Другие добавляют: «Как было бы классно, если бы они (беспилотники — прим. URA.RU) у них (у ВСУ — прим. URA.RU) тупо закончились».
В подмосковном Подольске жители сообщали о сильных взрывах: «В домах дрожат окна, припаркованные машины сигналят. „Я хочу проснуться от этого кошмара, пожалуйста!“, — прокомментировал происходящее один из пользователей Сети. Другие кратко описывают ситуацию: „Да кошмар“.
Атака также повлияла на работу аэропорта Шереметьево. Один из пассажиров сообщил: «Я не могу вылететь уже 5,5 часа с Шереметьево». Некоторые жители, услышав звуки, задавались вопросом: «Что за хлопки щас было?». Также встречаются комментарии с призывом к безопасности: «Лучше пусть закрыт, и все останутся живы!!!».
Тульская область
В Тульской области зафиксирована серия из 10 атак БПЛА. Как сообщает telegram-канал Shot, среди примененных дронов были устройства типа «Лютый». В Туле фрагменты одного из беспилотников обнаружили в непосредственной близости от физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник», расположенного на улице Кутузова. В Пролетарском районе города один из дронов упал на крышу жилого многоквартирного дома. Атака беспилотников ВСУ на Тулу и область вызвала реакцию среди местных жителей. Некоторые отмечают, что, несмотря на удар, система оповещения не сработала.
"Атака на город, а сирены нет. Стабильность Тулы", — пишут пользователи в соцсетях. Другие жители ощутили последствия взрыва даже в помещениях: "Мы сидим на уроке, и нам в окно силовой удар волной от взрыва".
Главной тревогой для людей остается безопасность, россияне переживают за других. «Главное, чтобы никто не пострадал», — написал один из пользователей. Однако эмоции многих выливаются в гнев. «Это полная жесть», — комментируют происходящее. Резкой критике подвергся и президент Украины Владимир Зеленский. «Зеленский дебил, я не могу, он не понимает, куда он лезет», — возмущается один из комментаторов.
Орловская область
В Орловской области были обезврежены 14 беспилотников, принадлежащих Украине. Согласно информации telegram-канала Mash, жители населенных пунктов Малоархангельск, Мценск и Кромский район сообщали о звуках, схожих с шумом дронов. В соцсетях и мессенджерах жители активно обсуждают происходящее.
«Зачем людей обманывать, что сбито восемь? Когда три района минимум четыре хлопка слышали. У нас пять взрывов было. Это уже девять. По-любому больше было», — пишет один из очевидцев, комментируя пост о восьми сбитых БПЛА по состоянию на 02:00.
Некоторые пользователи выражают тревогу: «Ночка будет веселая», «Когда же это окончится?» Часть комментаторов обвиняет украинские власти: «Это все из-за Зеленского». Очевидцы отмечают, что дроны летели низко, и их было хорошо видно и слышно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.