Украина второй день массово атакует российские регионы дронами: что известно об ударах ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 105 украинских беспилотников, большая часть которых была сбита над Московским регионом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В частности, над Московской областью было уничтожено 35 БПЛА, над Орловской областью — 14, над Курской — 12, а над Белгородской — 11 аппаратов. В воздушном пространстве Тульской области сбито 10 беспилотников, в Калужской — девять, в Воронежской — семь. Кроме того, по три БПЛА были уничтожены над Липецкой и Смоленской областями. Один беспилотник был ликвидирован в Брянской области. Это уже второй день массированной атаки ВСУ на Россию. Подробнее — в материале URA.RU.
Атаки ночью и утром 22 мая
Московская область
К утру 22 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столицы было ликвидировано 35 беспилотников ВСУ. Соответствующая информация была опубликована в его telegram-канале.
В связи с произошедшим временно были введены ограничения на работу аэропортов Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Около 03:00 ограничения были сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский, однако возобновление полетов в Шереметьево и Внуково на тот момент подтверждено не было.
Тульская область
Регион подвергся серии из 10 атак беспилотников со стороны ВСУ. Согласно информации telegram-канала Shot, среди использованных дронов были модели типа «Лютый».
В Туле обломки беспилотника обнаружены вблизи физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник» на улице Кутузова. По предварительным сведениям, одна из частей БПЛА может содержать взрывоопасные вещества. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Участок улицы Кутузова — от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда — временно оцеплен до завершения всех необходимых проверочных мероприятий. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.
В Пролетарском районе города один из дронов упал на крышу многоквартирного жилого дома. В результате падения других фрагментов зафиксированы повреждения жилых и нежилых построек по нескольким адресам. Два человека получили незначительные травмы, им была оказана медицинская помощь.
Курская область
Над регионом ликвидировали 12 дронов ВСУ. В результате попадания одного из беспилотников по автомобилю глава Беловского района Николай Волобуев получил травмы бедра и руки. Эту информацию подтвердил врио губернатора Александр Хинштейн. Это уже четвертый случай нападения на Волобуева со стороны ВСУ. В настоящее время пострадавший находится в медицинском учреждении.
Другие регионы
Средства противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников, принадлежащих ВСУ, в небе над Белгородской областью. Кроме того, 14 украинских дронов были нейтрализованы над территорией Орловской области. Как отмечается в telegram-канале Mash, жители Малоархангельска, Мценска и Кромского района слышали звуки, напоминающие работу БПЛА.
На территории Калужской области было сбито девять беспилотников. В воздушном пространстве Воронежской области уничтожено семь БПЛА. По три беспилотника были ликвидированы над Липецкой и Смоленской областями. Кроме того, один дрон был сбит в Брянской области.
Атаки 21 мая
Общее число дронов
Минобороны РФ 21 мая заявило об успешной ликвидации 34 украинских беспилотников. Дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили все цели. В частности, 15 дронов были сбиты в небе над Орловской областью, семь — над Курской областью, шесть — над Тульской областью, три — в Московском регионе, два — над Рязанской областью и один — в Брянской области.
Московская область
С утра 21 мая в Московской области фиксировались атаки беспилотников, запущенных ВСУ. Средства ПВО Минобороны РФ оперативно нейтрализовали угрозу. В районе Домодедово обломки одного из дронов упали на территорию детского сада. Пострадавших нет, все воспитанники были срочно эвакуированы в подвальное помещение. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в ходе отражения атаки было уничтожено не менее семи вражеских дронов.
Рязанская область
Глава Рязанской области Павел Малков проинформировал о том, что на территории региона средствами ПВО были сбиты три БПЛА. Как уточнил губернатор, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб отсутствует. Позднее Малков сообщил о нейтрализации еще трех украинских беспилотников. Как и ранее, обошлось без пострадавших и разрушений.
В дальнейшем глава региона отметил, что атака ВСУ на Рязанскую область оказалась безуспешной. По его словам, были уничтожены еще два дрона, при этом жертв и повреждений зафиксировано не было. Малков выразил благодарность военнослужащим подразделений ПВО и средств радиоэлектронной борьбы за эффективные действия и обеспечение безопасности региона.
Тульская область
Глава Тульской области Дмитрий Миляев 21 мая сообщил, что над регионом успешно предотвратили воздушную атаку, уничтожив несколько украинских дронов. По его словам, в результате инцидента разрушений и пострадавших не зафиксировано. Согласно заявлению Минобороны России, всего в воздушном пространстве области было уничтожено шесть беспилотников.
Кроме того, Миляев рассказал о введении ограничений на использование мобильного интернета в регионе. По его словам, эта мера носит временный характер и направлена на обеспечение безопасности жителей. Глава региона отметил, что атаки с использованием беспилотников ВСУ продолжаются.
Другие регионы
В Жуковском районе Калужской области 21 мая были успешно нейтрализованы два беспилотника. Как отметил глава региона Владислав Шапша, среди местных жителей пострадавших нет, серьезных повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано. Над Курской областью 21 мая с 20:00 до 23:50 перехватили и уничтожила 42 беспилотника, запущенных с украинской стороны над территорией региона. Об этом сообщило Минобороны России.
Над Орловской областью были ликвидированы 30 беспилотников, нарушивших воздушные границы региона. По словам губернатора Андрея Клычкова, происшествие не повлекло за собой ущерба для граждан и объектов инфраструктуры. В Липецкой и Брянской областях были найдены и ликвидированы по одному дрону, принадлежавших Украине.
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