21 мая 2025

В реках Тюменской области снижается уровень воды

В реке Ишим уровень воды опустился ниже отметки «Опасное явление»
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в Тюменской области начал отступать
Паводок в Тюменской области начал отступать Фото:
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Паводок в Тюменской области-2025

В г. Ишим Тюменской области уровень воды в одноименной реке опустился ниже отметки «Опасное явление», и по данным на 22 мая составил 845 сантиметров. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«В городе Ишиме уровень воды в реке опустился до 845 см. Это ниже отметки „Опасное явление“, которая здесь составляет 850 см. Каждые сутки уровень снижается по 5–7 сантиметров. Пик паводка на этом гидропосте, напомню, был зафиксирован 6 мая — 945 см. Все дамбы и насыпи в городе и районе справляются с большой водой, а нагрузка на них даже сейчас колоссальная. В настоящий момент в пригороде Ишима ведется откачка воды из садовых товариществ», — заявил Моор в своей публикации.

В Ишимском районе также отмечается снижение уровня воды, благодаря чему удалось восстановить движение по двум автодорогам: Ишим — Синицына и Макарово — Кошкарагай. Однако деревня Рагозина по-прежнему остается отрезанной от «большой земли» — там под водой оказался низководный мост, для жителей организован пункт переправы.

Власти отмечают, что как только позволит обстановка, специалисты проведут обследование дорог в пострадавших районах. Только тогда можно будет определить размер ущерба, нанесенного паводком как дорожной инфраструктуре, так и другим объектам.

Ранее URA.RU писало о том, что движение на двух автомобильных дорогах Абатского района Тюменской области полностью восстановлено после паводка. Вместе с тем, сообщается, что временные ограничения введены на дорогах Викуловского района.

«Большая вода» уходит из Тюменской области
«Большая вода» уходит из Тюменской области
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В г. Ишим Тюменской области уровень воды в одноименной реке опустился ниже отметки «Опасное явление», и по данным на 22 мая составил 845 сантиметров. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «В городе Ишиме уровень воды в реке опустился до 845 см. Это ниже отметки „Опасное явление“, которая здесь составляет 850 см. Каждые сутки уровень снижается по 5–7 сантиметров. Пик паводка на этом гидропосте, напомню, был зафиксирован 6 мая — 945 см. Все дамбы и насыпи в городе и районе справляются с большой водой, а нагрузка на них даже сейчас колоссальная. В настоящий момент в пригороде Ишима ведется откачка воды из садовых товариществ», — заявил Моор в своей публикации. В Ишимском районе также отмечается снижение уровня воды, благодаря чему удалось восстановить движение по двум автодорогам: Ишим — Синицына и Макарово — Кошкарагай. Однако деревня Рагозина по-прежнему остается отрезанной от «большой земли» — там под водой оказался низководный мост, для жителей организован пункт переправы. Власти отмечают, что как только позволит обстановка, специалисты проведут обследование дорог в пострадавших районах. Только тогда можно будет определить размер ущерба, нанесенного паводком как дорожной инфраструктуре, так и другим объектам. Ранее URA.RU писало о том, что движение на двух автомобильных дорогах Абатского района Тюменской области полностью восстановлено после паводка. Вместе с тем, сообщается, что временные ограничения введены на дорогах Викуловского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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