В Кремле рассказали о планах Путина съездить в Донецк и Луганск

Песков: со временем Путин посетит Донецк и Луганск
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин планирует посетить Донецк и Луганск
Путин планирует посетить Донецк и Луганск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Планы о поездках президента РФ Владимира Путина в Донецк и Луганск со временем будут осуществлены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Такие планы (о поездках в Донецк и Луганск, — прим. URA.RU) есть постоянно. Со временем будут осуществлены», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря президента, Кремль будет информировать россиян о планах президента. 

Ранее Путин посетил Курскую область. До этого он приезжал в Мариуполь (ДНР). 

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Планы о поездках президента РФ Владимира Путина в Донецк и Луганск со временем будут осуществлены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Такие планы (о поездках в Донецк и Луганск, — прим. URA.RU) есть постоянно. Со временем будут осуществлены», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря президента, Кремль будет информировать россиян о планах президента.  Ранее Путин посетил Курскую область. До этого он приезжал в Мариуполь (ДНР). 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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