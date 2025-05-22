В Кремле рассказали о планах Путина съездить в Донецк и Луганск

Планы о поездках президента РФ Владимира Путина в Донецк и Луганск со временем будут осуществлены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Такие планы (о поездках в Донецк и Луганск, — прим. URA.RU) есть постоянно. Со временем будут осуществлены», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря президента, Кремль будет информировать россиян о планах президента.
Ранее Путин посетил Курскую область. До этого он приезжал в Мариуполь (ДНР).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.