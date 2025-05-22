Песков объяснил, почему пока не называют сроков рекордного обмена пленными

Согласование по обмену - трудоемкий процесс, заметил Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Подготовка к обмену пленными России и Украины в формате «1000 на 1000» — это очень трудоемкий процесс, но все стороны заинтересованы провести его. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на просьбу внести конкретику по срокам обмена.
«Это вопрос достаточно трудоемский. Там работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о 1000 на 1000, это требует времени. Но все заинтересованы достаточно оперативно сделать это», — сказал Песков журналистам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.