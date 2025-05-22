Песков объяснил, почему пока не называют сроков рекордного обмена пленными

Песков: все заинтересованы оперативно провести рекордный обмен пленными
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Согласование по обмену - трудоемкий процесс, заметил Песков
Согласование по обмену - трудоемкий процесс, заметил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подготовка к обмену пленными России и Украины в формате «1000 на 1000» — это очень трудоемкий процесс, но все стороны заинтересованы провести его. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на просьбу внести конкретику по срокам обмена. 

«Это вопрос достаточно трудоемский. Там работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о 1000 на 1000, это требует времени. Но все заинтересованы достаточно оперативно сделать это», — сказал Песков журналистам.

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Подготовка к обмену пленными России и Украины в формате «1000 на 1000» — это очень трудоемкий процесс, но все стороны заинтересованы провести его. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на просьбу внести конкретику по срокам обмена.  «Это вопрос достаточно трудоемский. Там работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о 1000 на 1000, это требует времени. Но все заинтересованы достаточно оперативно сделать это», — сказал Песков журналистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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