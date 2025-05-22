В Кремле прокомментировали URA.RU возможные поправки в Конституцию

Пока трудно обсуждать возможные поправки в Конституцию, потому что конкретного понимания предложений нет. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о последних дискуссиях вокруг изменения основного закона.
«Пока здесь трудно что-то сказать, потому что нужно понимать конкретно о чем идет речь. Такого понимания пока нет», — заявил Песков.
Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил исключить из Конституции пункт о двойном гражданстве. В свою очередь председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в основном законе нужно закрепить национальную идею. В 2020 году прошло голосование по поправкам в Конституцию, за проголосовали 77,92% (57 747 288 человек).
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