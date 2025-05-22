Стало известно, кто умер внутри статуи в Волгограде

Погибшим внутри статуи «Родина-мать зовет!» в Волгограде оказался ректор Московской академии физической культуры Николай Чесноков. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Мужчина, умерший в голове статуи „Родина-мать зовет!“, ректор московской академии физической культуры Николай Чесноков», — пишет telegram-канал. Ему было 68 лет.
Николай Чесноков находился внутри монумента в составе экскурсионной группы. Вместе с остальными участниками он поднялся по узким лестницам и проходам, ведущим к верхней части скульптуры. В какой-то момент мужчине внезапно стало плохо — предположительно, причиной стал сердечный приступ. Другие участники экскурсии оперативно попытались оказать ему первую помощь, однако они не смогли его спасти. Мужчина умер до прибытия медицинских работников.
Ранее сообщалось, что на Мамаевом кургане в Волгограде внутри знаменитой статуи «Родина-мать зовет!» скончался пожилой мужчина. Доступ посетителей к территории монумента временно приостановлен в связи с проведением проверки безопасности туристических маршрутов.
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