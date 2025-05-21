Депутат думы ХМАО досрочно сложил мандат

Сергей Елишев досрочно сложил полномочия депутата думы ХМАО в связи с избранием мэром Пыть-Яха. Соответствующее постановление дума приняла на заочном горлосовании. Об этом URA.RU рассказал сам Елишев.
«Сложил полномочия. Коллеги приняли на заочном голосовании мою отставку. Готовлюсь к инаугурации, завтра официально вступаю в должность главы города», — сообщил Елишев. Решение связано с несовместимостью должностей, как указано в документах думы.
Ранее URA.RU писало, что спикер думы ХМАО Борис Хохряков заявил об отмене довыборов в регионе. Окружные власти ждут поправки о запрете довыборов в представительные органы власти в год, предшествующий выборному. Окончательное решение Госдумы ожидается в конце мая. Выборы нового созыва думы Югры пройдут осенью 2026 года, предполоджительно, до этого момента мандат Елишева останется свободным.
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