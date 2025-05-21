21 мая 2025

Депутат думы ХМАО досрочно сложил мандат

© Служба новостей «URA.RU»
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Елишев досрочно сложил полномочия депутата думы ХМАО
Елишев досрочно сложил полномочия депутата думы ХМАО Фото:

Сергей Елишев досрочно сложил полномочия депутата думы ХМАО в связи с избранием мэром Пыть-Яха. Соответствующее постановление дума приняла на заочном горлосовании. Об этом URA.RU рассказал сам Елишев.

«Сложил полномочия. Коллеги приняли на заочном голосовании мою отставку. Готовлюсь к инаугурации, завтра официально вступаю в должность главы города», — сообщил Елишев. Решение связано с несовместимостью должностей, как указано в документах думы.

Ранее URA.RU писало, что спикер думы ХМАО Борис Хохряков заявил об отмене довыборов в регионе. Окружные власти ждут поправки о запрете довыборов в представительные органы власти в год, предшествующий выборному. Окончательное решение Госдумы ожидается в конце мая. Выборы нового созыва думы Югры пройдут осенью 2026 года, предполоджительно, до этого момента мандат Елишева останется свободным.

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Сергей Елишев досрочно сложил полномочия депутата думы ХМАО в связи с избранием мэром Пыть-Яха. Соответствующее постановление дума приняла на заочном горлосовании. Об этом URA.RU рассказал сам Елишев. «Сложил полномочия. Коллеги приняли на заочном голосовании мою отставку. Готовлюсь к инаугурации, завтра официально вступаю в должность главы города», — сообщил Елишев. Решение связано с несовместимостью должностей, как указано в документах думы. Ранее URA.RU писало, что спикер думы ХМАО Борис Хохряков заявил об отмене довыборов в регионе. Окружные власти ждут поправки о запрете довыборов в представительные органы власти в год, предшествующий выборному. Окончательное решение Госдумы ожидается в конце мая. Выборы нового созыва думы Югры пройдут осенью 2026 года, предполоджительно, до этого момента мандат Елишева останется свободным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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