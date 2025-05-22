В Челябинске за месяц взлетели цены на вторичные квартиры

В Челябинске «вторичка» подорожала почти на 4 тысячи рублей за квадрат
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В среднем вторичка в Челябинске продается по 110 тысяч рублей за квадрат
В среднем вторичка в Челябинске продается по 110 тысяч рублей за квадрат Фото:

В Челябинске в апреле вторичное жилье подорожало почти на 4000 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость жилья сейчас — 110 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«За месяц в Челябинске цены на вторичное жилье выросли на 3,6%. По росту стоимости вторичного жилья город в апреле вошел в топ-5 среди крупнейших городов России», — сообщается на сайте РБК.

По росту стоимости на вторичное жилье Челябинск в апреле 2025 года обогнали только Уфа, Новосибирск, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Между тем в городе «вторичка» остается одной из самых дешевых в стране. Среди крупнейших мегаполисов цена квадратного метра на вторичном рынке ниже только в Омске и Волгограде.

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В Челябинске в апреле вторичное жилье подорожало почти на 4000 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость жилья сейчас — 110 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «За месяц в Челябинске цены на вторичное жилье выросли на 3,6%. По росту стоимости вторичного жилья город в апреле вошел в топ-5 среди крупнейших городов России», — сообщается на сайте РБК. По росту стоимости на вторичное жилье Челябинск в апреле 2025 года обогнали только Уфа, Новосибирск, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Между тем в городе «вторичка» остается одной из самых дешевых в стране. Среди крупнейших мегаполисов цена квадратного метра на вторичном рынке ниже только в Омске и Волгограде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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