В Челябинске за месяц взлетели цены на вторичные квартиры

В Челябинске в апреле вторичное жилье подорожало почти на 4000 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость жилья сейчас — 110 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«За месяц в Челябинске цены на вторичное жилье выросли на 3,6%. По росту стоимости вторичного жилья город в апреле вошел в топ-5 среди крупнейших городов России», — сообщается на сайте РБК.
По росту стоимости на вторичное жилье Челябинск в апреле 2025 года обогнали только Уфа, Новосибирск, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Между тем в городе «вторичка» остается одной из самых дешевых в стране. Среди крупнейших мегаполисов цена квадратного метра на вторичном рынке ниже только в Омске и Волгограде.
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