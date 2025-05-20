Челябинская область вошла в топ-3 крупнейших регионов РФ с самым дешевым жильем

Челябинская область в апреле 2025 года вошла в топ-3 крупнейших регионов России с самым дешевым жильем. Квартиры на вторичном рынке продаются в регионе в среднем по 77 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в аналитическом центре «Домклик» Сбербанка.
«Среди крупнейших регионов наименьшие цены на готовые квартиры вновь отмечены в Челябинской и Саратовской областях, а также в Пермском крае (77,1 тысячи рублей, 77,4 тысячи рублей и 79,0 тысяч рублей за квадратный метр соответственно). При этом во всех этих трех регионах цены за месяц выросли», — сообщается в исследовании «Домклика».
В среднем в Челябинской области квартиры на вторичном рынке выставлялись на продажу по 84,8 тысячи рублей за квадратный метр, а продавались в реальности по 77 тысяч рублей за квадрат. В целом по России средняя цена квартир на рынке вторичного жилья достигла 130,6 тысячи рублей за квадратный метр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!