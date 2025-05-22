Хинштейн: ВСУ ударили по магазину в Курской области, есть пострадавшие

Украинский дрон атаковал магазин в селе Пушкарное Курской области. В результате двое человек пострадали. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
«Сегодня в селе Пушкарное Кореневского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара пострадали два сотрудника. У 66-летнего мужчины минно-взрывная травма лица, туловища, рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. У 31-летней женщины множественные ранения предплечий, голеней, повреждено сухожилие на ноге», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. В настоящий момент пострадавшие госпитализированы. Вскоре их доставят в курскую больницу.
Кроме того, ущерб получил и сам магазин. В частности, сообщается о повреждении кровли, крыльца, потолка и фасада здания. Хинштейн также предупредил жителей, чтобы те сохраняли осторожность, так как «украинский враг не знает жалости». Также он предостерег граждан в целом от посещения приграничных территорий.
Атаки беспилотников на российские регионы участились в последние дни — только в ночь на 22 мая удары ВСУ были зафиксированы в восьми областях страны. Системы ПВО регулярно отражают подобные атаки, однако отдельные дроны достигают целей, как это произошло в Курской области. Ранее из-за угрозы беспилотников вводились ограничения на работу аэропортов Москвы. URA.RU проводит онлайн-трансляцию, где фиксирует всю информацию по атакам дронов ВСУ.
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