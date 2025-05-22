В ночь на 22 мая восемь регионов России подверглись второй волне атак беспилотников ВСУ, однако системы ПВО отражают эти удары. Уже днем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по городу вновь был нанесен удар тремя дронами. Кроме того, в столичных аэропортах ранее были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Подробнее о том, откуда приходят сообщения о дронах ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.
17:09 Системы ПВО отразили атаку еще трех БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Собянин.
17:10 В районе московского аэропорта Домодедово были сбиты дроны. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
17:12 Сегодня в селе Пушкарное Кореневского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара пострадали два сотрудника. У 66-летнего мужчины минно-взрывная травма лица, туловища, рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. У 31-летней женщины множественные ранения предплечий, голеней, повреждено сухожилие на ноге. Оба сейчас находятся в Рыльской ЦРБ, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
17:36 Жители Домодедово сообщают о минимум двух звуках взрывов над городом. Предварительно, система ПВО сбила беспилотник, однако официальной информации на данный момент нет, сообщил telegram-канал «Осторожно, новости».
17:39 Силами ПВО Минобороны сбито еще четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом рассказал Собянин.
18:14 В Бронницах (Московская область) заметили беспилотник. Об этом написал telegram-канал «Осторожно, новости».
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