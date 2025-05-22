В Ханты-Мансийске на торжественной линейке в школе №8 наградили 10-летнюю Ульяну Лошкову, проявившую мужество при пожаре. Она вывела младшего брата и сестру из дома, когда почувствовала запах дыма. По инициативе окружного следственного комитета девочке вручили нагрудный знак «Горячее сердце», диплом и почетную книгу, сообщило ведомство на официальном сайте.
«В школе № 8 Ханты-Мансийска состоялась торжественная линейка, на которой учащейся 4 „Г“ класса Ульяне Лошковой по инициативе следственного управления вручен нагрудный знак, символ „Горячее сердце“, диплом и почетная книга — за мужество, стойкость и неравнодушие, проявленные при спасении младших брата и сестры во время пожара. Церемонию вручения провели первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО Игорь Турутин и заместитель начальника главного управления МЧС России по ХМАО Игорь Бозов», — сообщила пресс-служба окружного СК.
Инцидент произошел в мае 2024 года. Ульяна осталась дома с младшими братом и сестрой, пока мать находилась в больнице. Когда в доме на улице Кирова начался пожар, девочка почувствовала запах дыма, быстро сориентировалась и вывела малышей в безопасное место. Поначалу она пыталась потушить огонь сама, но, поняв опасность, покинула здание. Никто не пострадал благодаря ее решительности.
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