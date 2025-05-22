Песков: Россия передала Киеву список на обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

Российская сторона передала Украине список лиц для обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы действительно передали наш список. Встречный список из Киева пока не получили. Ждем», — заявил Песков, передает «Интерфакс».
Во время переговоров между Российской Федерацией и Украиной, прошедших 16 мая в Стамбуле, стороны пришли к договоренности о проведении обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000». Последний обмен пленными между двумя государствами состоялся 6 мая: тогда обе стороны передали друг другу по 205 человек. Ранее, 19 апреля, при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов была проведена еще одна масштабная операция по обмену, реализованная по схеме «246 на 246».
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