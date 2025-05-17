В Госдуме раскрыли детали по обмену пленными «1000 на 1000» с Украиной

Депутат Саралиев: обмен пленными произойдет после составления списков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее сообщалось, что обмен пленными произойдет в конце мая
Ранее сообщалось, что обмен пленными произойдет в конце мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина проведут формирование списков для обмена пленными по формуле «1000 на 1000», согласованной на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. По его словам, точная дата обмена будет определена по мере готовности списков с обеих сторон.

«Я даты не могу говорить, но факт, что формируются списки», — передает слова Саралиева РБК. Он добавил, что процесс может быть организован в кратчайшие сроки.

На первых за три года прямых переговорах в Стамбуле стороны подтвердили договоренность о масштабном обмене пленными. Глава украинской делегации Рустем Умеров и российский помощник президента Владимир Мединский заявили о готовности к реализации формулы «1000 на 1000». Ранее начальник ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил о планируемом проведении обмена в конце мая.

19 апреля стороны успешно провели обмен пленными по с хеме «246 на 246», о чем сообщило Минобороны РФ. В рамках гуманитарной инициативы Россия дополнительно передала Украине 31 раненого военнопленного.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Украина проведут формирование списков для обмена пленными по формуле «1000 на 1000», согласованной на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. По его словам, точная дата обмена будет определена по мере готовности списков с обеих сторон. «Я даты не могу говорить, но факт, что формируются списки», — передает слова Саралиева РБК. Он добавил, что процесс может быть организован в кратчайшие сроки. На первых за три года прямых переговорах в Стамбуле стороны подтвердили договоренность о масштабном обмене пленными. Глава украинской делегации Рустем Умеров и российский помощник президента Владимир Мединский заявили о готовности к реализации формулы «1000 на 1000». Ранее начальник ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил о планируемом проведении обмена в конце мая. 19 апреля стороны успешно провели обмен пленными по с хеме «246 на 246», о чем сообщило Минобороны РФ. В рамках гуманитарной инициативы Россия дополнительно передала Украине 31 раненого военнопленного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...