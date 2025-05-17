В Госдуме раскрыли детали по обмену пленными «1000 на 1000» с Украиной

Россия и Украина проведут формирование списков для обмена пленными по формуле «1000 на 1000», согласованной на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. По его словам, точная дата обмена будет определена по мере готовности списков с обеих сторон.
«Я даты не могу говорить, но факт, что формируются списки», — передает слова Саралиева РБК. Он добавил, что процесс может быть организован в кратчайшие сроки.
На первых за три года прямых переговорах в Стамбуле стороны подтвердили договоренность о масштабном обмене пленными. Глава украинской делегации Рустем Умеров и российский помощник президента Владимир Мединский заявили о готовности к реализации формулы «1000 на 1000». Ранее начальник ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил о планируемом проведении обмена в конце мая.
19 апреля стороны успешно провели обмен пленными по с хеме «246 на 246», о чем сообщило Минобороны РФ. В рамках гуманитарной инициативы Россия дополнительно передала Украине 31 раненого военнопленного.
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