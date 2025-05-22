Губернатор Шумков наградил четверых курганских бизнесменов почетными званиями. Список

В Курганской области пополнился список почетных предпринимателей региона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане раздали звания почетных предпринимателей
В Кургане раздали звания почетных предпринимателей Фото:

Правительство Курганской области отметило почетными званиями четверых бизнесменов. Соответствующее постановление появилось на официальном портале правовой информации.

«Наградить званием „Почетный предприниматель Курганской области“», — говорится в постановлении, опубликованном на портале. В приложении к постановлению имеется список с четырьмя фамилиями. Документ подписан губернатором Вадимом Шумковым.

В постановлении сказано, что власти отмечают заслуги бизнесменов в создании новых рабочих мест, в реализации инвестпроектов и развитие партнерства с государственными структурами. Также оценено высокое качество производимых товаров, выполняемых работ и услуг на территории региона. За это почетные звания присвоены директору мясоперерабатывающего предприятия «ВИТ» Андрею Волкову, предпринимателям Людмиле Воробейчик и Елене Воротынцевой, а также гендиректору предприятия «Сенсор» Виктору Кузнецову.

Награда существует на территории Курганской области с 2023 года. Ее могут получить бизнесмены, работающие более 15 лет в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Курганской области отметило почетными званиями четверых бизнесменов. Соответствующее постановление появилось на официальном портале правовой информации. «Наградить званием „Почетный предприниматель Курганской области“», — говорится в постановлении, опубликованном на портале. В приложении к постановлению имеется список с четырьмя фамилиями. Документ подписан губернатором Вадимом Шумковым. В постановлении сказано, что власти отмечают заслуги бизнесменов в создании новых рабочих мест, в реализации инвестпроектов и развитие партнерства с государственными структурами. Также оценено высокое качество производимых товаров, выполняемых работ и услуг на территории региона. За это почетные звания присвоены директору мясоперерабатывающего предприятия «ВИТ» Андрею Волкову, предпринимателям Людмиле Воробейчик и Елене Воротынцевой, а также гендиректору предприятия «Сенсор» Виктору Кузнецову. Награда существует на территории Курганской области с 2023 года. Ее могут получить бизнесмены, работающие более 15 лет в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...