Правительство Курганской области отметило почетными званиями четверых бизнесменов. Соответствующее постановление появилось на официальном портале правовой информации.
«Наградить званием „Почетный предприниматель Курганской области“», — говорится в постановлении, опубликованном на портале. В приложении к постановлению имеется список с четырьмя фамилиями. Документ подписан губернатором Вадимом Шумковым.
В постановлении сказано, что власти отмечают заслуги бизнесменов в создании новых рабочих мест, в реализации инвестпроектов и развитие партнерства с государственными структурами. Также оценено высокое качество производимых товаров, выполняемых работ и услуг на территории региона. За это почетные звания присвоены директору мясоперерабатывающего предприятия «ВИТ» Андрею Волкову, предпринимателям Людмиле Воробейчик и Елене Воротынцевой, а также гендиректору предприятия «Сенсор» Виктору Кузнецову.
Награда существует на территории Курганской области с 2023 года. Ее могут получить бизнесмены, работающие более 15 лет в регионе.
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