Богомаз: в Брянской области уничтожено более десяти дронов ВСУ

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Средства ПВО сбили несколько дронов ВСУ над Брянской областью
Средства ПВО сбили несколько дронов ВСУ над Брянской областью Фото:

В Брянской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены одиннадцать украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. 

«Над территорией Брянской области силами ПВО <...> обнаружены и уничтожены одиннадцать дронов [ВСУ]. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор в своем telegram-канале.

В ночь на 22 мая восемь российских субъектов подверглись повторной атаке беспилотников, запущенных украинскими силами. Уже днем Киев предпринял очередную попытку запустить БПЛА по российской территории. Мэр Москвы Сергей Собянин писал о попытке атаковать столицу. В связи с инцидентами в московских аэропортах ранее были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. URA.RU отражает все события, связанные с беспилотниками в онлайн-трансляции. 

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В Брянской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены одиннадцать украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.  «Над территорией Брянской области силами ПВО <...> обнаружены и уничтожены одиннадцать дронов [ВСУ]. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор в своем telegram-канале. В ночь на 22 мая восемь российских субъектов подверглись повторной атаке беспилотников, запущенных украинскими силами. Уже днем Киев предпринял очередную попытку запустить БПЛА по российской территории. Мэр Москвы Сергей Собянин писал о попытке атаковать столицу. В связи с инцидентами в московских аэропортах ранее были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. URA.RU отражает все события, связанные с беспилотниками в онлайн-трансляции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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