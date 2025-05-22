Богомаз: в Брянской области уничтожено более десяти дронов ВСУ

В Брянской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены одиннадцать украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО <...> обнаружены и уничтожены одиннадцать дронов [ВСУ]. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор в своем telegram-канале.
В ночь на 22 мая восемь российских субъектов подверглись повторной атаке беспилотников, запущенных украинскими силами. Уже днем Киев предпринял очередную попытку запустить БПЛА по российской территории. Мэр Москвы Сергей Собянин писал о попытке атаковать столицу. В связи с инцидентами в московских аэропортах ранее были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. URA.RU отражает все события, связанные с беспилотниками в онлайн-трансляции.
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