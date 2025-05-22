«Было не менее девяти выстрелов»: появились подробности убийства экс-советника Януковича в Испании

Человек, совершивший убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, выстрелил не менее девяти раз. После неизвестный скрылся с места происшествия вместе с двумя сообщниками. Об этом пишет агентство EFE, ссылаясь на собственные источники.
«Национальная полиция Испании ведет поиск трех возможных причастных к преступлению. Расследование указывает на то, что убийца произвел не менее девяти выстрелов — именно такое число гильз было обнаружено на месте происшествия», — говорится в материале EFE. После совершения преступления преступник бежал с места ЧП вместе с двумя сообщниками.
В настоящее время сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе происшествия. Причины совершения преступления остаются неясными, и все версии продолжают рассматриваться. Судья, рассматривающий обстоятельства гибели Портнова, принял решение засекретить материалы дела.
Утром 21 мая в пригороде Мадрида, возле ворот Американской школы, был застрелен Андрей Портнов, ранее занимавший должность советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. Согласно информации радиостанции Cadena SER, неизвестный, передвигавшийся на мотоцикле, произвел выстрелы по Портнову в тот момент, когда тот прибыл к учебному заведению вместе с детьми. В результате полученных ранений политик скончался на месте происшествия.
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