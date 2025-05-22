Новый мэр из ХМАО отправил подчиненных на уборку города перед инаугурацией

В преддверии инаугурации новый мэр Пыть-Яха Сергей Елишев провел закрытое совещание с заместителями и начальником управления ЖКХ, потребовав усилить контроль за уборкой городских дорог. Он уже лично проинспектировал работу дорожных служб и нашел нарушения. Об этом URA.RU рассказал сам Елишев.
«Такая работа тяп-ляп, которая при прошлом главе делалась — не пойдет. Уже дал ряд поручений. Техника должна заходить чистой, с рабочими маячками. Если оператор ничего не видит из-за грязных стекол — это угроза для людей», — заявил Елишев после личной проверки. Он добавил, что во время инспекции обнаружил, как подрядчики нарушали технологию укладки разметки: краска наносилась на неподготовленную поверхность, а рабочие игнорировали ограждения.
По словам Елишева, требования к подрядчикам и муниципальным службам будут ужесточаться и это не разовая акция перед инаугурацией, а часть системной работы. Также в ближайшее время приступят к покрасу ржавых опор освещения и уборки несанкционированной рекламы по всему городу. «Мы должны ломать стереотип, что „и так сойдет“. Город не должен выглядеть деревней», — заключил Елишев. Ночью техника уже приступила к уборке, а жители, впервые увидевшие в городе работу автопылесоса, стали публиковать видео в соцсетях.
Ранее URA.RU писало, что Елишев был избран мэром Пыть-Яха 19 голосами из 20 и еще до инаугурации заявил о намерении решать ключевые проблемы города, включая состояние ЖКХ и городских дорог. Ранее жители неоднократно жаловались на качество уборки и инфраструктуру, а сам Пыть-Ях попадал в повестку из-за скандалов и жалоб на работу чиновников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!