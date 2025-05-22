Россия получила от Украины список на обмен пленными «1000 на 1000»

Россия получила от украинской стороны ответный перечень для обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, действительно, сейчас получено», — прокомментировал Песков. Таким образом он ответил на вопрос о том, поступил ли России встречный список. Его слова передает ТАСС.
Ранее подобный список российская сторона передала Киеву. В ходе переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле между представителями России и Украины, было достигнуто соглашение об обмене военнопленными по принципу «1000 на 1000». Предыдущий обмен пленными между двумя странами был 6 мая, в результате которого каждая из сторон передала другой по 205 человек. До этого, 19 апреля, при участии ОАЭ в качестве посредника, была проведена еще одна крупномасштабная операция по обмену, в рамках которой стороны обменялись пленными по схеме «246 на 246».
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