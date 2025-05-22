Россия получила от Украины список на обмен пленными «1000 на 1000»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков рассказал, что в Кремле получили встречный список из Киева
Песков рассказал, что в Кремле получили встречный список из Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия получила от украинской стороны ответный перечень для обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, действительно, сейчас получено», — прокомментировал Песков. Таким образом он ответил на вопрос о том, поступил ли России встречный список. Его слова передает ТАСС.

Ранее подобный список российская сторона передала Киеву. В ходе переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле между представителями России и Украины, было достигнуто соглашение об обмене военнопленными по принципу «1000 на 1000». Предыдущий обмен пленными между двумя странами был 6 мая, в результате которого каждая из сторон передала другой по 205 человек. До этого, 19 апреля, при участии ОАЭ в качестве посредника, была проведена еще одна крупномасштабная операция по обмену, в рамках которой стороны обменялись пленными по схеме «246 на 246».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия получила от украинской стороны ответный перечень для обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, действительно, сейчас получено», — прокомментировал Песков. Таким образом он ответил на вопрос о том, поступил ли России встречный список. Его слова передает ТАСС. Ранее подобный список российская сторона передала Киеву. В ходе переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле между представителями России и Украины, было достигнуто соглашение об обмене военнопленными по принципу «1000 на 1000». Предыдущий обмен пленными между двумя странами был 6 мая, в результате которого каждая из сторон передала другой по 205 человек. До этого, 19 апреля, при участии ОАЭ в качестве посредника, была проведена еще одна крупномасштабная операция по обмену, в рамках которой стороны обменялись пленными по схеме «246 на 246».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...