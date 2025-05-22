Депутат-взяточник из Троицка проведет в колонии строгого режима пять лет

Депутат горсобрания Троицка (Челябинская область) Валерий Спиридонов получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима за взятки. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, деньги депутат брал на посту директора Троицкого банно-прачечного комбината.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также депутат выплатит штраф 405 тысяч рублей», — отметили в СКР.
Спиридонова на четыре года лишили права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, у него конфисковали транспорт. Орган следствия, чтобы обеспечить гражданский иск, арестовал автомобиль фигуранта стоимостью 1,8 млн рублей.
Депутата признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий). С 2020 по 2024 годы осужденный получил не менее 200 тысяч рублей от бизнесмена за заключение договоров аренды нежилого помещения.
Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по региону вместе с УФСБ. Последние вели оперативное сопровождение по уголовному делу.
Задержали депутата в январе. В доме депутата прошли обыски.
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