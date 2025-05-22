Приостановлена работа аэропорта в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде приостановили работу аэропорта
В Нижнем Новгороде приостановили работу аэропорта Фото:

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) 22 мая с 18:30 (по Москве) введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«С 18:30 мск введены ограничения в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)», — говорится в сообщении Росавиации. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Там  также уточнили, что пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у авиакомпаний и на официальных ресурсах аэропорта. Причины введения временных ограничений и сроки их снятия пока не называются.

Ранее аналогичные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода уже вводились в начале мая для обеспечения безопасности полетов. Сообщения об этом публиковались в telegram-канале Росавиации, где пассажиров также призывали следить за оперативной информацией о рейсах.

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В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) 22 мая с 18:30 (по Москве) введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. «С 18:30 мск введены ограничения в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)», — говорится в сообщении Росавиации. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Там  также уточнили, что пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у авиакомпаний и на официальных ресурсах аэропорта. Причины введения временных ограничений и сроки их снятия пока не называются. Ранее аналогичные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода уже вводились в начале мая для обеспечения безопасности полетов. Сообщения об этом публиковались в telegram-канале Росавиации, где пассажиров также призывали следить за оперативной информацией о рейсах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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