Приостановлена работа аэропорта в Нижнем Новгороде

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) 22 мая с 18:30 (по Москве) введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«С 18:30 мск введены ограничения в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)», — говорится в сообщении Росавиации. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Там также уточнили, что пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у авиакомпаний и на официальных ресурсах аэропорта. Причины введения временных ограничений и сроки их снятия пока не называются.
Ранее аналогичные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода уже вводились в начале мая для обеспечения безопасности полетов. Сообщения об этом публиковались в telegram-канале Росавиации, где пассажиров также призывали следить за оперативной информацией о рейсах.
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